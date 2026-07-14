장항준 감독이 '시간추적자 설록' 메인 MC로 발탁됐다. / 사진=SBS Plus

봉태규가 장항준을 향해 '영화계 이경규'라고 저격했다.14일 SBS Plus 예능 '시간추적자 설록' 온라인 제작발표회가 열렸다. 이날 행사에는 영화감독 장항준, 배우 봉태규, 아나운서 신아영, 방송인 썬 킴이 참석했다.이번 시즌 메인 MC를 맡은 장항준은 "다른 분들과 달리 대본을 꼼꼼히 보고 줄도 긋는다. 미리 인터넷도 찾아본다"고 너스레를 떨었다. 이에 봉태규는 "출연진을 아끼는 마음이 커서 녹화가 단 1초라도 늦어지면 불호령이 떨어진다. 영화계의 이경규다"고 맞받아쳤다.장항준은 시즌2 만의 차별점도 소개했다. 그는 "시즌 1과 달리 이번에는 하나의 역사를 깊게 파고들다 보니 더 심층적인 이야기를 담을 수 있게 됐다"면서도 "특히 시즌 1보다 녹화 시간이 짧아져서 좋았다"고 말해 웃음을 자아냈다.'시간추적자 설록'은 한 줄의 기록 뒤에 숨겨진 이야기를 추적하며 역사의 미스터리를 풀어내는 예능이다. 기존의 딱딱한 역사 프로그램에서 벗어나 정사와 야사를 아우르고, 누구나 공감하고 즐길 수 있는 방식으로 역사를 풀어낼 예정이다.'시간추적자 설록'은 14일 오후 10시 30분 첫 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr