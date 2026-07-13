판타지오가 제작한 '김부장'이 연일 자체 최고 시청률을 경신하며 흥행을 이어가고 있다./사진제공=SBS

SBS 금토 드라마 '김부장'이 연일 자체 최고 시청률을 경신하며 흥행을 이어가고 있다./사진제공=판타지오

지난해 82억 원 추징금 부과 사실을 인정했던 종합 엔터테인먼트 기업 판타지오가 제작한 SBS 금토 드라마 '김부장'이 연일 자체 최고 시청률을 경신하며 흥행을 이어가고 있다.지난 11일 방송된 '김부장' 6회는 닐슨코리아 기준 전국 시청률 22.3%, 수도권 23.2%, 순간 최고 시청률 26.4%를 기록하며 또 한 번 자체 최고 기록을 새로 썼다.'김부장'은 동시간대는 물론 한 주간 방송된 전체 프로그램 가운데 시청률 1위에 올랐다. 또한 2026년 방송된 미니시리즈 최고 시청률 기록도 다시 한번 경신하며 화제성과 시청률을 모두 잡았다.이 작품은 SBS 역대 금토 드라마 가운데 전국 시청률 기준 '열혈사제'(22.0%), '모범택시2'(21.8%)를 넘어섰다. 현재 '펜트하우스2'(29.2%)에 이어 역대 두 번째로 높은 시청률을 기록 중이다. 업계에서는 탄탄한 원작 IP와 완성도 높은 제작, 배우들의 연기, 몰입감 있는 연출 등이 흥행 요인으로 꼽히고 있다.남궁견 판타지오 회장은 "이번 성과는 판타지오의 콘텐츠 기획·제작 역량과 IP 경쟁력을 입증한 결과"라며 "앞으로도 차별화된 자체 IP를 지속해서 발굴하고 글로벌 시장에서도 경쟁력을 갖춘 콘텐츠를 선보여 종합 콘텐츠 기업으로서 새로운 성장 동력을 만들어 나가겠다"고 말했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr