아나운서 신아영이 '시간추적자 설록'의 MC로 활약한다. / 사진제공=SBS Plus

신아영이 프로그램에 초대하고 싶은 게스트로 배우 김무열을 꼽았다.14일 SBS Plus 예능 '시간추적자 설록' 온라인 제작발표회가 열렸다. 이날 행사에는 영화감독 장항준, 배우 봉태규, 아나운서 신아영, 방송인 썬 킴이 참석했다.신아영은 출연을 희망하는 게스트로 김무열을 언급했다. 그는 "역사 프로그램을 재미있게 보려면 화가 많아야 한다고 생각한다. 불만이 많다는 건 그만큼 바꾸고 싶은 것도 많다는 뜻"이라며 "최근 작품에서 분노 연기를 보여줬던 '참교육'의 김무열 배우가 나와주셨으면 좋겠다"고 말했다.이어 봉태규는 배우 오정세를 추천했다. 그는 "장항준 감독님과 친분도 있고 나오시면 정말 재미있을 것 같다"고 말했다. 이에 장항준은 "장담하건대 김무열 배우와 오정세 배우는 둘 다 안 나온다"며 "특히 오정세는 저를 만나면 봉변을 당할 수도 있으니까 더더욱 안 나올 것"이라고 농담해 웃음을 자아냈다.'시간추적자 설록'은 한 줄의 기록 뒤에 숨겨진 이야기를 추적하며 역사의 미스터리를 풀어내는 예능이다. 기존의 딱딱한 역사 프로그램에서 벗어나 정사와 야사를 아우르며 누구나 쉽고 흥미롭게 즐길 수 있는 방식으로 역사를 풀어낼 예정이다.'시간추적자 설록'은 14일 오후 10시 30분 첫 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr