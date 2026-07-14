신성이 '아침마당'에 출연했다. / 사진=KBS1 '아침마당' 영상 캡처

신성이 자신의 무명 시절에 대해 이야기했다. / 사진=KBS1 '아침마당' 영상 캡처

트로트 가수 신성이 8년간의 무명 생활과 대인기피증을 겪었던 과거를 털어놨다. 힘든 시간을 딛고 '아침마당'을 통해 이름을 알린 그는 어느덧 데뷔 13년 차 선배가 돼 후배들의 앞날을 응원했다. 자신이 받았던 기회를 후배들에게 돌려주는 신성의 모습이 훈훈함을 안겼다.14일 방송된 KBS1 '아침마당'의 화요일 코너 '소문난 님과 함께'에는 신성이 황윤성, 정연호, 이루네와 함께 출연했다.신성은 "데뷔 13년 차 선배로서 후배님들의 실력을 입소문 내고 싶어 손을 잡고 함께 나왔다"며 세 사람을 지원하고 나선 이유를 밝혔다. 이어 최근 인기를 얻고 있는 후배들을 향해 "나도 식당에서 서비스 좀 받았는데, 이분들 덕분에 요즘 행사가 고프다"며 재치 있는 입담을 뽐냈다.신성은 후배들의 무명 시절 이야기를 들으며 자신의 과거를 떠올렸다. 그는 "신유 선배의 닮은꼴로 '전국노래자랑'에서 신유의 '시계바늘'을 부른 후 최우수상을 받으며 가수로서 첫걸음을 뗐지만, 이후 8년이라는 긴 무명 시절을 겪었다"고 고백했다. 이어 "주변의 기대와 부담감에 대인기피증이 올 정도로 힘들었다"며 "'아침마당-도전 꿈의 무대'에서 5승을 거두며 '아침마당'의 아들로 거듭나게 돼 결국 꿈을 이루게 됐다"고 말했다.신성과 후배 3인방과의 각별한 인연도 공개됐다. 신성은 "황윤성과 '6시 내 고향'에서 1년 가까이 패널로 함께하며 친해졌고, 정연호는 계속 실력을 지켜보다가 재능이 아까워 '도전 꿈의 무대'의 지원을 추천했다. 지원서를 쓰는 방법부터 '꿀팁'까지 세세히 전하며 도전을 독려했다"고 전했다. 이에 정연호는 "신성 형의 권유로 '도전 꿈의 무대'에 도전하게 돼 이 자리까지 오게 됐다"며 고마워했다.신성은 자신의 히트곡 '얼큰한 당신' 무대도 선보였다. 부드러운 음색으로 노래를 소화한 데 이어 '아재 개그'와 개인기를 선보이며 분위기를 띄웠다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr