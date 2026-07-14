최유정이 무대 공포증을 극복한 경험을 밝혔다. / 사진=텐아시아DB

최유정이 뮤지컬 무대에서 느낀 행복을 언급했다. / 사진='존이냐박이냐' 유튜브 캡쳐

가수 최유정이 오디션 프로그램과 아이오아이(I.O.I) 활동 이후 겪었던 무대 공포증과 이를 극복한 과정을 털어놨다.지난 13일 유튜브 채널 '존이냐박이냐'에는 '아이오아이 이후, 최유정의 자존감 극복기'라는 제목의 영상이 게재됐다. 최유정은 2016년 고등학교 2학년의 나이로 데뷔했던 당시를 회상했다. 그는 "하고 싶었던 것을 이뤘는데 완전하게 행복하지 않아 죄책감도 있고 헤맸다"고 고백했다.데뷔만 하면 끝인 줄 알았지만, 다시 시작해야 하는 현실을 받아들이기 쉽지 않았다는 그는 극심한 무대 공포증을 겪었다. 최유정은 "무대에 올라가기 전 인이어를 착용하려고 고개를 숙였는데 다시 못 들겠더라"며 고개를 들면 초원이고 저 멀리 있는 사자가 달려와 잡아먹을 것 같았다. 눈물이 나고 숨이 찼다"고 밝혔다.원인은 급격히 낮아진 자존감이었다. 이를 극복하기 위해 최유정은 철저히 자신을 제 3자의 시선으로 바라보는 훈련을 시작했다. 그는 "내 기준이 높고 욕심이 있는 건 결국 내가 나를 사랑하기 때문"이라는 것을 깨닫고 자기애와 자존감의 차이를 분리해 내며 스스로를 다독였다.최유정은 이후 뮤지컬 무대에도 도전했다. 그는 무대에서 핀 조명 하나에 의지해 홀로 노래를 부르던 순간을 떠올리며 "새까만 시야가 너무 예쁜 우주나 블랙홀 같았다. '나 무대를 좋아하는구나'라고 깨달았다"며 벅찼던 감정을 설명했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr