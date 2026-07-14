개그우먼 홍윤화가 미소를 짓고 있다. / 사진=홍윤화 SNS

개그우먼 홍윤화가 또 한 번 슬림해진 몸매 근황을 알렸다.홍윤화는 지난 13일 자신의 인스타그램 스토리에 "덥다덥"이라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 홍윤화가 분홍빛 셔링 셔츠를 착용한 채 귀여운 단발머리 스타일로 카메라를 응시하고 있는 모습. 특히 홍윤화는 조금 더 깊어진 보조개와 슬림해진 체구를 보여 눈길을 끌었다.앞서 홍윤화는 결혼 후 꾸준한 운동과 식단으로 40kg을 감량했다고 올해 초 밝힌 바 있다.한편 홍윤화는 개그맨 김민기와 2018년 결혼해 현재 망원동 인근에서 음식점을 운영하고 있다. 두 사람 사이 자녀는 없다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr