배우 이시영이 아이라인 문신을 제거한 이유와 시술 후기를 전했다./사진=이시영 유튜브 채널 캡처

배우 이시영이 아이라인 문신을 제거한 이유와 시술 후기를 전했다./사진=이시영 유튜브 채널 캡처

배우 이시영이 아이라인 문신을 제거한 이유와 시술 후기를 전했다./사진=이시영 유튜브 채널 캡처

배우 이시영이 아이라인 문신을 제거한 이유와 시술 후기를 전했다.지난 13일 유튜브 채널 '뿌시영'에는 '캐나다 한 달 살기 수다타임'이라는 제목의 영상이 공개됐다.이시영은 "나한테 (아이라인) 문신이 되게 두껍게 있었다. 너무 오래돼서 색이 초록빛이 날 정도였다"고 말했다.이어 "지워야지 하면서도 계속 못 지웠다. 몇 년 동안 거의 일주일을 쉬는 해가 거의 아예 없었다. (문신을) 지우는 게 무섭기도 했다"고 털어놨다.그는 메이크업 팀으로부터 문신을 지워달라는 요청을 꾸준히 받았다며 "화보 촬영할 때도 여러 가지 메이크업을 할 수 없고, 특히 드라마 촬영할 때 생얼처럼 나와야 할 때가 있는데 아이라인 (문신) 때문에 화장이 진해 보인다. 그래도 '해야지' 하다가 못했다"고 설명했다.문신 제거를 결심한 계기에 관해 이시영은 "출산했을 때 병원에서 찍은 브이로그를 보면서 지워야겠다는 생각이 강하게 들더라. 두꺼운 아이라인이 거슬리더라"고 밝혔다.이시영은 "비용은 30만 원이었다. 병원 가서 설명 한 시간 듣고 기다렸는데 시술 시간은 3~5분이었다"고 말했다. 문신을 받은 지 오래돼 총 세 차례 시술을 받았다는 그는 "진짜 깨끗하게 지워졌다. 더 어려 보이는 것 같기도 하고, 착해 보이는 것 같기도 하다. 너무 만족했던 시술"이라고 말했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr