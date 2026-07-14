Yeonjun Z100 Summer Bash Lineup / Z100 Summer Bash

TOMORROW X TOGETHER Yeonjun "Ice Cream" MV Main Cut / BIGHIT MUSIC (HYBE)

그룹 투모로우바이투게더(TOMORROW X TOGETHER) 연준이 '웰스파고와 함께하는 Z100 서머 배시'(Z100's Summer Bash Presented by Wells Fargo) 라인업에 이름을 올리며, 해당 연례 미국 콘서트에 출연하는 최초의 한국 아티스트가 됐다.뉴욕 라디오 방송국 Z100이 주최하는 이번 행사는 오는 8월 6일 미국 뉴욕의 허드슨 야드(Hudson Yards)에서 개최된다. 연준은 찰리 푸스(Charlie Puth), 벨라 케이(Bella Kay) 등의 아티스트들과 함께 라인업을 장식할 예정이다.이번 발표는 앞서 연준이 미국 ABC 방송의 '굿모닝 아메리카(Good Morning America) 서머 콘서트 시리즈' 출연을 확정한 데 이어 나온 것으로, 두 번째 솔로 미니앨범 'NO LABELS: PART 02'(노 레이블스: 파트 02) 활동과 맞물려 또 하나의 대형 미국 무대를 예고했다.지난 10일 발매된 앨범의 타이틀곡 'Ice Cream'(아이스크림) 역시 상승세를 이어가고 있다. 이 곡은 최근 스포티파이 '바이럴 히츠 코리아' 차트 3위에 올랐으며 벅스 주간 톱 10에 진입했다. 음반 또한 발매 첫날 66만 장 이상의 판매량을 기록하며 올해 발매된 한국 솔로 아티스트 음반 중 가장 높은 첫날 판매량을 기록했다.신곡의 흥행에 힘입어 연준은 'Ice Cream'의 리믹스 버전 4종인 얼그레이 버전(Earl Grey Ver.), 망고 칠리 버전(Mango Chili Ver.), 에스프레소 버전(Espresso Ver.), 코튼 캔디 버전(Cotton Candy Ver.)을 추가로 발매했다.Guzman Gonzalez Hannah 텐아시아 기자 hannahglez@tenasia.co.kr