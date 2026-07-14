김지민, 김준호가 결혼 1주년에 호텔을 방문해 조식을 먹었다. / 사진=김지민 SNS 캡처

김지민, 김준호 부부가 결혼 1주년을 맞았다. / 사진=김지민 SNS 캡처

김지민, 김준호가 결혼 1주년을 자축했다. / 사진=김지민 SNS 캡처

개그맨 김준호, 김지민 부부가 소박하면서도 유쾌한 결혼 1주년을 보내며 자축했다. 해외여행 대신 호텔 조식을 즐기며 신혼 같은 달달한 일상을 만끽했다.김지민은 14일 자신의 SNS에 "첫1주년 결혼기념일! 해외에 놀러온 기분내기! 이걸로 만족!"이라는 글과 함께 사진, 영상을 게시했다.영상 속 김지민은 편안한 티셔츠 차림에 머리를 자연스럽게 묶은 김지민은 화장기 거의 없는 수수한 얼굴로 청초한 미모를 뽐냈다. 김지민은 "1주년 기념으로 해외는 못 가고 해외에 온 기분을 내기 위해 호텔에 조식 먹으러 왔다"고 말한다. 이어 김준호에게 "인사해"라고 하자 김준호가 카메라에 얼굴을 들이밀며 익살스러운 표정을 짓는다. 장난스러운 김준호에게 김지민은 "에이"라며 잔소리를 하기도 한다.김지민은 "그래도 외국인들 있으니까 외국 온 기분 난다"며 소소한 행복감을 표했다. 또한 "오빠가 퍼줬다"며 김준호가 직접 가져다준 에그베네딕트를 자랑해 결혼 1주년에도 변함없는 부부애를 과시했다.공개된 사진에서도 두 사람의 편안하고 자연스러운 분위기가 돋보인다. 김지민은 김준호의 어깨에 팔을 두른 채 다정하게 셀카를 찍었고, 두 사람은 나란히 조식을 즐기며 여유로운 시간을 보냈다.김준호와 김지민은 2025년 7월 결혼했다. 부부는 2세를 갖기 위해 시험관 시술에 도전하고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr