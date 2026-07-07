소유가 공식 행사에 참석했다./사진=텐아시아DB

그룹 씨스타 출신 가수 소유가 20kg 감량 비결을 공개하며 양 조절과 천천히 먹는 습관의 중요성을 강조했다./사진=소유 유튜브 채널 캡처

그룹 씨스타 출신 가수 소유가 20kg 감량 비결을 공개하며 양 조절과 천천히 먹는 습관의 중요성을 강조했다.지난 6일 소유의 유튜브 채널 '소유기 SOYOUGI'에는 '건강식 맞아? 완전 맛집인데?'라는 제목의 영상이 게재됐다.제작진이 다이어트 식단을 묻자 소유는 "이번에 다이어트를 할 때는 음식을 제한하지 않았다. 그래서 양 조절이 무조건 필수였다"며 "고칼로리 음식이면 맛보는 정도로만 먹었다"고 말했다. 이어 "다이어트 초반에는 위를 줄이려고 많이 노력했다"며 "살이 쪄 있을 때는 위가 늘어나 있기 때문에 처음부터 극단적으로 줄이면 나중에 입이 터질 수 있다"고 설명했다.소유는 다이어트 기간 가장 자주 먹은 음식으로 유러피언 샐러드를 꼽았다. 그는 "집에서 많이 만들어 먹었다"며 "살을 빼고 싶으면 천천히 씹는 것이 진짜 중요하다"고 조언했다. 그는 "다이어트 초반에는 숟가락을 안 썼다. 누가 다이어트를 하는 데 숟가락을 쓰냐. 그건 말이 안 된다"고 말하며 젓가락을 사용해 식사량을 조절했다고 전했다.소유는 연초 몸무게가 68kg에서 48kg까지 줄었다고 밝혀 화제를 모았다. 그는 "현재 몸무게는 49kg이다. 다이어트 전 최대 몸무게는 68kg이었다"며 "다들 10kg 감량한 줄 아시는데 정확히 따지면 20kg 감량한 거다. 그러면 얼굴형이 변하겠냐, 안 변하겠냐"고 말했다.이어 "살 빠지고 나서 성형 논란이 생겼다. 그때 선생님이 '왜 고소 안 하냐'고 하시더라"며 "선생님은 내 얼굴을 한 달에 한 번 계속 보니까 내 얼굴의 스토리를 다 안다"고 덧붙이며 성형 의혹을 부인했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr