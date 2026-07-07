소유가 공식 행사에 참석했다./사진=텐아시아DB
소유가 공식 행사에 참석했다./사진=텐아시아DB
그룹 씨스타 출신 가수 소유가 20kg 감량 비결을 공개하며 양 조절과 천천히 먹는 습관의 중요성을 강조했다.

지난 6일 소유의 유튜브 채널 '소유기 SOYOUGI'에는 '건강식 맞아? 완전 맛집인데?'라는 제목의 영상이 게재됐다.

제작진이 다이어트 식단을 묻자 소유는 "이번에 다이어트를 할 때는 음식을 제한하지 않았다. 그래서 양 조절이 무조건 필수였다"며 "고칼로리 음식이면 맛보는 정도로만 먹었다"고 말했다. 이어 "다이어트 초반에는 위를 줄이려고 많이 노력했다"며 "살이 쪄 있을 때는 위가 늘어나 있기 때문에 처음부터 극단적으로 줄이면 나중에 입이 터질 수 있다"고 설명했다.
그룹 씨스타 출신 가수 소유가 20kg 감량 비결을 공개하며 양 조절과 천천히 먹는 습관의 중요성을 강조했다./사진=소유 유튜브 채널 캡처
그룹 씨스타 출신 가수 소유가 20kg 감량 비결을 공개하며 양 조절과 천천히 먹는 습관의 중요성을 강조했다./사진=소유 유튜브 채널 캡처
소유는 다이어트 기간 가장 자주 먹은 음식으로 유러피언 샐러드를 꼽았다. 그는 "집에서 많이 만들어 먹었다"며 "살을 빼고 싶으면 천천히 씹는 것이 진짜 중요하다"고 조언했다. 그는 "다이어트 초반에는 숟가락을 안 썼다. 누가 다이어트를 하는 데 숟가락을 쓰냐. 그건 말이 안 된다"고 말하며 젓가락을 사용해 식사량을 조절했다고 전했다.

소유는 연초 몸무게가 68kg에서 48kg까지 줄었다고 밝혀 화제를 모았다. 그는 "현재 몸무게는 49kg이다. 다이어트 전 최대 몸무게는 68kg이었다"며 "다들 10kg 감량한 줄 아시는데 정확히 따지면 20kg 감량한 거다. 그러면 얼굴형이 변하겠냐, 안 변하겠냐"고 말했다.

이어 "살 빠지고 나서 성형 논란이 생겼다. 그때 선생님이 '왜 고소 안 하냐'고 하시더라"며 "선생님은 내 얼굴을 한 달에 한 번 계속 보니까 내 얼굴의 스토리를 다 안다"고 덧붙이며 성형 의혹을 부인했다.

이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr

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