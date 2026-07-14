전 배구선수 김연경이 취재진 앞에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

‘배구 황제’이자 세계랭킹 1위에 올랐던 김연경 감독이 이끄는 ‘필승 원더독스’가 MBC ‘신인감독 김연경2’ 첫 공식 직관 경기로 팬들과 만난다.올 하반기 방송 예정인 MBC ‘신인감독 김연경2’는 2년 차 ‘경력 감독’이 된 김연경과 ‘필승 원더독스’가 언더(UNDER)에서 원더(WONDER)로 나아가는 구단 창설 프로젝트다. 시즌1을 통해 팀을 성장시킨 김연경 감독이 더욱 치열해진 시즌2에서 어떤 리더십과 전략을 선보일지 기대를 모은다.오는 21일 오후 7시 안산 상록수김연경체육관에서 열리는 시즌2 첫 공식 직관 경기에서는 ‘필승 원더독스’와 ‘흥국생명 핑크스파이더스’가 다시 한번 맞붙는다.'흥국생명 핑크스파이더스'는 시즌1 마지막 경기에서 뜨거운 승부를 펼쳤던 강호이자, 탄탄한 조직력과 막강한 전력을 갖춘 V리그 최강 명문 구단이다. 특히 시즌1 '필승 원더독스'의 주장 표승주와 세터 이나연이 현재 몸담고 있는 팀인 만큼, 지난 시즌 에이스였던 두 선수와 새 시즌 '필승 원더독스' 선수들의 맞대결에도 관심이 쏠린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr