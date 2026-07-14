/사진제공=Pacific Music Group

뮤지컬 배우 겸 가수 티파니 영(Tiffany Young)이 첫 번째 솔로 정규 음반을 발매한다.티파니 영은 지난 13일 공식 SNS를 통해 정규 1집 "Edge of Calm"(엣지 오브 캄)의 스케줄 포스터를 올리고 오는 8월 20일 컴백을 예고했다.포스터에는 음반 이름인 "Edge of Calm" 문구와 함께 티파니 영의 모습이 담겼다. 이번 음반의 전반적인 분위기를 보여주고 있다.일정에 따르면 오는 30일 음반 예약 판매가 시작된다. 이어 8월 5일 오디오 스니펫, 7일과 11일 비주얼 포토, 17일 뮤직비디오 티저가 차례대로 공개된다. 발매 당일인 20일 오후 6시에는 전곡 음원과 뮤직비디오 본편이 동시에 나온다."Edge of Calm"은 감정의 긴장과 평온함이 교차하는 순간을 소리와 시각 자료로 풀어낸 작품이다. 티파니 영은 음반 기획 단계를 비롯해 의상 콘셉트, 비주얼 디렉팅, 뮤직비디오 서사 구성 등 제작 전반을 직접 이끌었다.앞서 티파니 영은 정규 1집 선공개곡 "Summer's Not Over"를 발표하고 국내에서 솔로 활동으로 오랜만에 신곡을 선보인 바 있다. 음반 사운드와 목소리로 주목받은 데 이어, 이번 정규 음반을 통해 개별 활동의 정체성을 보여주겠다는 구상이다.한편, 티파니 영의 첫 정규 앨범 "Edge of Calm"은 오는 8월 20일 오후 6시 음원 사이트에서 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr