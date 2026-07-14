최다니엘이 취재진 앞에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

최다니엘이 '위대한 가이드3'에서 엉뚱한 모습을 보여준다. / 사진제공=MBC

'위대한 가이드3' 최다니엘이 무단 가택 침입으로 웃음을 안긴다.14일 방송되는 MBC에브리원 '위대한 가이드3'에서는 최다니엘이 에티오피아 수도 아디스아바바에서 특별한 로컬 체험에 나선다.이날 최다니엘은 르완다 여행에서 맛본 아프리카 우유를 다시 찾기 위해 에티오피아의 '밀크하우스'를 찾아 나선다. 그러나 가이드북만 믿고 향한 곳은 상점 하나 보이지 않는 한적한 주택가. 아무리 주변을 둘러봐도 '밀크하우스'를 찾을 수 없자 최다니엘은 난감한 상황에 놓인다.쉽게 포기하지 않은 최다니엘은 현지인들에게 직접 길을 묻기 시작한다. 언어가 통하지 않아 쉽지 않은 상황이 이어지자 우유를 짜고 마시는 동작을 흉내 내는 등 온몸을 활용해 의사를 전달한다. 그의 노력 끝에 한 현지인이 길을 알려주고, 최다니엘은 안내를 따라 골목 안쪽으로 향한다.하지만 안내를 따라 이동할수록 인적이 드문 골목이 이어지고, 최다니엘은 굳게 닫힌 대문 앞에 멈춰 선다. 이를 지켜보던 김대호는 "저 정도면 무단 가택침입 아니냐"라며 우려를 표한다. 박명수 역시 "너 돈 뺏겨"라고 말하며 만류해 웃음을 안긴다.'위대한 가이드3'은 이날 오후 8시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr