이소라, 가슴 성형에만 1000만원 들이더니…매일 같이 노출 패션

'돌싱글즈' 출신 이소라가 부산 여행 중 한층 자신감 넘치는 스타일링을 선보였다.이소라는 최근 자신의 SNS에 "제주 비행기 결항 급 변경 부산. 아파서 아무것도 못 먹고 와인잔 들고 예쁜 척 분위기만 냄"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.사진 속 이소라는 블랙 슬리브리스 원피스를 입고 와인잔을 든 채 환한 미소를 짓고 있다. 가녀린 어깨 라인과 쇄골이 드러나는 깊게 파인 네크라인이 시선을 끌었고, 단발 헤어스타일까지 더해져 한층 세련된 분위기를 완성했다.특히 최근 가슴 성형 사실을 솔직하게 밝히며 만족감을 드러냈던 만큼 스타일에도 변화가 감지된다. 이전보다 몸매 라인이 드러나는 의상이나 네크라인이 깊은 원피스, 비키니 등 과감한 패션을 자주 선택하며 한층 자신감 있는 모습을 보여주고 있다. 이번 부산 여행에서도 자연스럽게 볼륨감이 드러나는 원피스를 선택해 달라진 분위기를 연출했다.앞서 이소라는 가슴, 코 등 성형 수술 사실을 여러 차례 밝힌 바 있으며, 성형한 곳 중 1000만원을 들인 '가슴'에 가장 만족도가 높다고 밝히기도 했다.한편 이소라는 2022년 MBN '돌싱글즈3'에 출연했고, 당시 출연자인 최동환과 최종 커플이 돼 실제 연인으로 발전했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr