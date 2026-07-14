DNABLE's New Virtual Group BEGRITZ / DNABLE

프로듀서 알티(R. Tee)와 블락비 태일이 엔터테크 기업 디네이블(DNABLE)과 함께 버추얼 아이돌 '비그릿츠(BEGRITZ)'를 제작한다.알티는 비그릿츠의 음악 프로듀싱을 총괄하며 데뷔 음반 제작과 음악적 방향성 설정, 녹음 등 전 과정을 진행한다. 그간 블랙핑크, 빅뱅, 에스파 윈터 등의 곡을 작업해 온 경험을 바탕으로 팀의 음악을 구성할 계획이다.태일은 비그릿츠의 A&R 및 보컬 디렉터로 합류한다. 작업 경험이 풍부한 프로듀서와 현역 보컬리스트의 협업을 통해 콘텐츠 제작에 속도를 낸다.기술적인 면에서는 실시간 CG 파이프라인과 AI 기술, 퍼포먼스 캡처 기술을 결합한 플랫폼을 활용한다. 이를 기반으로 라이브 방송, 공연, 팬 이벤트 등을 전개해 나갈 예정이다.제작사인 디네이블은 엔터테인먼트 기획사 및 지상파 방송사 출신 인력과 버추얼 엔지니어, 그래픽·애니메이션 전문가들로 전담팀을 구성했다. 기술과 엔터테인먼트를 융합해 비그릿츠를 장기적인 IP 프로젝트로 확장하겠다는 구상이다.비그릿츠는 '시공간을 모험하는 도깨비'라는 세계관을 가진 5인조 그룹이다. 오래된 물건에 깃든 영혼들이 현실 세계로 나와 활동한다는 서사를 바탕으로 음악과 실시간 라이브 콘텐츠를 연계한다. 오는 8월 공식 론칭을 앞두고 로고 모션과 세계관 영상, 캐릭터 티저 등을 순차적으로 공개한다.디네이블 이겨라 대표는 "비그릿츠는 음악과 기술을 결합한 버추얼 엔터테인먼트를 지향한다"라며 "알티 프로듀서, 태일과 협력해 음악성과 스토리를 갖춘 콘텐츠를 선보이고 글로벌 시장을 공략하겠다"라고 밝혔다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr