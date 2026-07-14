배우 최강희가 '이성미의 못 간다'에 출연했다. / 사진='이성미의 못 간다' 유튜브 영상 캡처

배우 최강희가 과거 흡연 사실을 고백했다. / 사진='이성미의 못 간다' 유튜브 영상 캡처

배우 최강희가 과거 흡연을 시작하게 된 이유를 솔직하게 털어놨다.지난 13일 유튜브 채널 '이성미의 못 간다'에는 '최강희가 친구 집을 청소했던 진짜 이유'라는 제목의 영상이 공개됐다. 게스트로 출연한 최강희는 MC 이성미와 다양한 이야기를 나눴다.최강희는 자신을 '골초'라고 표현하며 과거 심한 흡연자였다고 고백했다. 그는 "20살이 넘어서 담배를 피우기 시작했다"며 "촬영이 끝나면 남자 배우들이나 스태프들이 함께 이야기를 나누러 나가는 모습이 부러웠다. 그 무리에 끼고 싶어서 담배를 배우게 됐다"고 말했다.이어 이성미가 "하루에 몇 갑 정도 피웠냐"고 묻자 최강희는 "정확히는 모르겠지만 기회가 될 때마다 피웠다"고 답했다. 그는 "불안감도 있고 사람들과 있을 때 어색함도 있어서 계속 담배를 피웠다. 흡연을 하면 그런 감정이 조금 해소됐다"고 당시를 떠올렸다.그러면서 금연에 성공하게 된 계기도 밝혔다. 최강희는 "담배를 끊고 싶다는 생각이 들었을 때 무작정 참기보다 '조금 있다가 피우자'고 스스로에게 말하며 미뤘다"며 "그렇게 6개월 정도 지나면서 자연스럽게 금연을 하게 됐다"고 말했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr