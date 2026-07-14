부모 몰래 유부남과 혼전 출산을 한 딸의 사연이 공개됐다./사진제공=MBC

부모 몰래 유부남과 혼전 출산을 한 딸의 사연이 공개됐다./사진제공=MBC

부모 몰래 유부남과 혼전 출산을 한 딸의 사연이 충격을 안겼다.지난 13일 방송된 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥' 176회에서는 황혼육아로 일상이 무너진 '헬리콥터 부부'의 이야기가 공개됐다.'헬리콥터 부부'는 성실한 방사선사였던 작은딸이 서울에 올라간 지 1년여 만에 전혀 다른 사람이 되어 집으로 돌아왔다고 밝혔다. 부모도 모르는 사이 결혼한 작은딸이 어느 날 갓난아이를 안고 찾아왔다고. 당시 작은딸은 동행한 남편을 향해 욕설을 퍼부으며 "더는 못 살겠다"라고 호소했지만, '헬리콥터 부부'는 딸이 다시 잘 살아보려는 마음으로 내려온 것이라 여겼고, 다시 남편 곁으로 돌려보냈다고 밝혔다.그러나 작은딸의 결혼생활은 충격적이었다. 작은딸은 전남편으로부터 지속적인 가스라이팅과 폭언, 폭행을 당했다고 주장했다. 휴대전화를 빼앗겨 외부와 연락이 끊겼고, 증거도 제대로 남기지 못한 채 이혼 소송을 진행해야 했다는 것. 심지어 전남편은 작은딸과 결혼하기 전 다른 여성과 이혼 소송 중인 법적 유부남이었다는 사실까지 밝혀졌다.작은딸의 이해하기 힘든 행동도 담겼다. 카메라를 향해 혼잣말을 이어가는가 하면, 대화 도중 전혀 다른 주제로 이야기를 바꾸고, 한동안 멍하니 서 있는 모습이 반복됐다. 이에 '헬리콥터 부부' 아내는 "야무졌던 딸이 전혀 다른 사람이 됐다"라고 감당하기 힘든 심정을 토로했다. 작은딸은 부모가 손녀를 돌보는 동안에도 아이에게 좀처럼 눈길을 주지 않는 모습도 보였다. 아이가 엄마에게 다가와도 반응하지 않았고, 울음을 터뜨리는 상황에서도 무심한 태도를 보였다.오은영 박사는 작은딸의 상태를 심각하게 진단했다. 그는 "영상 속 혼잣말은 PTSD(외상 후 스트레스 장애)에서 나타날 수 있는 해리 장애 증상으로 보인다. 트라우마가 너무 크면 현실감이 흔들리고 기억 체계에도 문제가 생길 수 있다"라고 설명했다. 대화 도중 전혀 다른 이야기로 넘어가는 모습에 대해서도 "연상의 이완과 지리멸렬 양상이 보인다. 스트레스 상황에서 더욱 심해질 수 있는 증상인 만큼 적극적인 전문 치료가 필요하다"라고 강조했다.손녀를 둘러싼 황혼육아는 부부 사이의 갈등으로 번졌다. 아내는 주말마다 모임에 나가는 남편을 향해 "육아는 모두 내 몫이다. 친구도 만나고 운동도 하며 내 시간을 갖고 싶다"라고 서운함을 토로했다. 이에 남편은 "그러면 당신이 돈 벌어올래? 내가 육아 다 할게"라고 맞섰다. 급기야 "당신이 그러니까 애들이 집을 뛰쳐나간 것 아니냐"라고 언성을 높였다.오은영 박사는 작은딸이 아이를 외면하는 모습은 결혼 생활에서 겪은 트라우마와 무관하지 않다고 설명했다. 이어 갓난아이를 안고 친정을 찾았던 당시를 언급하며 "딸은 부모에게 구조를 요청한 것이었다. '너 힘드니? 우리가 무엇을 도와줄까?'라고 물어야 했다"라고 짚었다. 현재 손녀를 대신 키우고 있는 상황에 대해서는 "주양육자의 자리는 엄마인 작은딸에게 돌려줘야 한다"라고 조언했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr