채정안이 반려견과 보내는 일상을 공개했다. / 사진=채정안 SNS

배우 채정안(48)이 반려견과 함께하는 일상을 공개한 가운데 그의 여전한 동안 미모도 눈길을 끈다.채정안은 지난 13일 자신의 SNS에 "요즘 귀요미들도 더위에 지치지 않게 새벽에 산책하고,내 건강도 수액으로 챙기고, 냉방병 예방 온열팩까지 장착 완료"라는 글과 함께 사진 여러 장을 게재했다.사진 속 채정안은 편안하면서도 슬림한 몸매 라인이 나타나는 티셔츠를 입고 거울에서 사진을 찍고 있다. 군살 없는 몸매와 내추럴하게 푼 머리로 청순한 매력을 보여줬다.다른 사진에서 채정안은 강아지와 함께 있는 모습을 담았다. 채정안의 뒤에 서 있는 깜찍한 강아지가 시선을 집중시킨다. 또 카메라에 근접해 촬영 중인 채정안은 40대 후반으로 믿기지 않는 꿀피부와 상큼한 분위기로 감탄을 자아낸다.채정안은 여름철 건강 관리에도 힘을 쏟았다. 그는 "건강 염려증이라 해도, 우리 같이 늘 건강 잘 챙깁시다"라고 덧붙였다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr