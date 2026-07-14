김의성과 유승목이 '김 부장 이야기' 출연권을 두고 대결했다. / 사진제공=미디어랩 시소

'연기의 성'에 류승룡, 유승목, 정순원 등 배우들이 출연했다. / 사진제공=미디어랩 시소

배우 김의성과 유승목이 '연기의 성'에서 드라마 출연권을 두고 치열하게 맞섰다.지난 13일 공개된 100% 허구 모큐멘터리 '연기의 성'에서는 드라마 '서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기'(이하 '김 부장 이야기') 출연진이 시즌2 캐스팅을 두고 경쟁하는 모습이 그려졌다. 류승룡, 유승목, 정순원, 하서윤, 신동원이 출연해 캐스팅을 둘러싼 이야기를 나눴다.김의성은 유승목이 '김 부장 이야기' 시즌2에서 빠진다는 소식을 듣고 새로운 빌런으로 합류하게 됐다며 식사 자리에 참석했다. 하지만 유승목이 "제가 시즌2에 빠지면 안 될 것 같다"며 출연 의사를 다시 밝히면서 상황은 캐스팅 경쟁으로 이어졌다.유승목은 "시청자들도 '왜 시즌2를 안 했지?'라고 생각할 것 같다"며 출연 의지를 보였다. 이에 김의성은 "사람들이 너를 그렇게 관심 있게 보지 않는다. 객관화해야 한다"라고 맞받아치며 팽팽한 분위기를 만들었다. 중재를 위해 나선 임형준에게도 류승룡은 "와서 왜 네가 진행하냐. 지금 (역할은) 꽉 차서 비집고 들어올 데가 없다"고 말하며 웃음을 안겼다.결국 배우들은 류승룡의 제안으로 투표를 통해 시즌2 출연자를 결정하기로 했다. 김의성과 함께 자리한 임형준은 "같이 들어왔는데 투표까지 하는 건 아니지 않냐"는 반응 속에서도 시청자 대표 자격으로 투표에 참여했다.김의성은 "매너리즘에 빠진 작품에 새로운 바람을 불러오겠다"며 지지를 요청했고, 2주에 한 번 커피차, 한 달에 한 번 간식 차를 보내겠다는 공약도 내걸었다. 유승목은 "한 번 해본 사람이 하는 게 낫지 않겠냐"며 시즌1 출연 경험을 강점으로 내세웠다. 이어 자동차 광고 촬영을 언급하며 "시청자들이 더 사랑해 주신 덕분"이라고 말했지만, 광고 수익으로 후배들에게 번데기와 떡볶이 등을 샀다는 사실이 공개되자 김의성은 "한우 등심 정도는 샀을 줄 알았다"고 받아쳤다.후보 검증 과정에서도 두 사람의 신경전은 이어졌다. 유승목은 후배들의 이름을 자주 틀렸던 일화와 신동원에게 의상 버스에서 함께 옷을 갈아입자고 했던 이야기가 공개되며 공격을 받았다. 김의성은 이를 두고 "내가 편하면 남도 편할 거라고 생각하는 전형적인 착한 꼰대"라고 말했다.김의성 역시 정순원과 함께 출연한 영화 '1987'을 촬영하고도 정순원의 출연 사실을 기억하지 못하는 모습이 공개되며 반격받았다. 두 사람은 서로의 약점을 짚으며 마지막까지 경쟁을 이어갔다.이어 하서윤은 극 중 송희 역할을 재연하며 두 사람에게 즉석 오디션을 제안했다. 유승목은 핵심 대사인 "안녕"을 빼먹어 류승룡으로부터 "가장 중요한 걸 안 했다"는 지적을 받았다. 김의성은 미소를 지으며 연기에 나섰지만 하서윤이 "너무 무서워요"라고 말했고, 류승룡은 "좀 더 부드럽게 해봐"라고 조언했다. 김의성은 "최대한 부드럽게 한 거야"라고 답하며 웃음을 더했다.최종 결과는 투표에서 결정됐다. 개표 결과 3대3 동점이 나왔고, 승부는 마지막 투표용지에서 갈렸다. 파란색 펜으로 작성된 마지막 투표용지에는 유승목의 이름이 적혀 있었다. 유승목은 한 표 차로 시즌2 출연을 확정했다.하지만 이후 또 다른 반전이 이어졌다. 식당을 나서던 김의성은 사인을 요청한 직원에게 임형준이 파란색 펜을 건네는 모습을 보고 "잠깐, 파란 펜?"이라고 말했다. 마지막 투표용지를 떠올린 김의성은 해당 표의 주인이 임형준이었다는 사실을 알게 됐다. 정체가 밝혀진 임형준은 자리를 피하며 마지막까지 웃음을 남겼다.'연기의 성'은 김의성이 출연하고 임형준이 기획·연출·각본·출연을 맡은 100% 허구 상황의 모큐멘터리 예능이다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr