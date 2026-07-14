가수 에반의 '2026 TMElive International Music Awards'(2026 TIMA) 아티스트 포스터. / 사진제공=텐센트뮤직 엔터테인먼트 그룹

가수 에반(EVAN)이 다음 달 홍콩에서 열리는 '2026 TMElive International Music Awards(TIMA)' 무대에 오른다.빌리프랩은 14일 에반이 오는 8월 23일 홍콩 카이탁 스타디움에서 열리는 '2026 TMElive International Music Awards' 둘째 날 공연에 출연한다고 밝혔다. '2026 TIMA'는 8월 22일부터 이틀간 진행된다.'TIMA'는 중국 최대 음악 플랫폼 기업 텐센트뮤직 엔터테인먼트(Tencent Music Entertainment)가 지난해 신설한 글로벌 음악 시상식이다. 에반은 이번 무대를 통해 홍콩을 비롯한 중화권 팬들과 만날 예정이다.이번 출연은 데뷔 싱글 'RIDE OR DIE'가 중국 음악 플랫폼에서 성과를 거둔 이후 이어진 일정이다. 타이틀곡 'RIDE OR DIE'는 텐센트뮤직 주간 한국 차트 1위, QQ뮤직 주간 한국 차트 3위를 기록했다.에반은 하반기에도 해외 무대를 이어간다. 8월 9일 '2026 SBS 가요대전 Summer'를 시작으로 미국 그래미 뮤지엄의 'Spotlight'(8월 14일), 'KCON LA 2026'(8월 16일)에 출연하며, 10월에는 'NOL FESTIVAL' 무대에 오를 예정이다.한편 에반은 14~15일 MBC FM4U '친한친구 방송반'의 스페셜 DJ로도 청취자들과 만난다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr