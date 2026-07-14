플레어 유 최립우 / 사진 제공=FNC

그룹 플레어 유(FLARE U) 멤버 최립우가 음악 프로그램 '더쇼'의 새 MC로 합류한다.최립우는 오는 14일부터 SBS Life 음악 프로그램 '더쇼'의 MC를 맡는다. 첫 방송에서는 스페셜 무대를 통해 첫 인사를 전할 예정이다.최립우는 지난 5월 13일 데뷔한 그룹 플레어 유(FLARE U)의 멤버다. 그는 그룹 정식 데뷔 전부터 솔로 활동을 통해 다양한 라디오, 예능 콘텐츠에 출연하며 얼굴을 알렸다.특히 SBS Life '더쇼', MBC '쇼! 음악중심' 등 음악방송에서 스페셜 MC를 맡아 안정적인 진행 실력을 뽐낸 데 이어, 이번에는 고정 MC로 활약하게 됐다.'더쇼'는 매주 화요일 오후 6시 SBS Life에서 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr