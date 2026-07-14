그룹 세븐틴 디노/사진제공=플레디스 엔터테인먼트

그룹 세븐틴 디노가 부캐 '피철인'으로 본격적인 활동에 나선다. 선공개곡 2곡 발표를 시작으로 음반 발매, 팬콘서트 개최까지 이어지는 일정이다.소속사 플레디스 엔터테인먼트는 지난 13일 공식 SNS를 통해 피철인의 미니 1집 '吉BOARD(길보드)' 프로모션 스케줄러를 공개했다.스케줄러에 따르면 디노는 오는 15일 오후 6시 미니 1집 수록곡 '아프지 않은 이별은 없다 (narr. 이문세)'를 선공개한다. 14일 하이브 레이블즈 유튜브 채널에 공개된 뮤직비디오 티저는 시티팝 사운드를 바탕으로 피철인의 모습을 담아냈다.이번 선공개곡에는 가수 이문세가 내레이션으로 참여했다. 티저 영상 속 이문세의 목소리와 함께 거리를 달리거나 가로등 아래에서 춤을 추는 디노의 연기가 본편에 대한 기대감을 더한다.디노는 '아프지 않은 이별은 없다 (narr. 이문세)'를 시작으로 컴백 프로모션을 이어간다. 오는 20일 '吉BOARD' 트랙리스트를 공개한 뒤, 21일과 22일에는 두 번째 선공개곡 '미쳐 미쳐'의 뮤직비디오 티저와 본편을 각각 선보인다. 타이틀곡 티저는 8월 1일과 2일 두 차례에 걸쳐 공개된다.미니 1집 '吉BOARD' 전곡 음원과 타이틀곡 뮤직비디오는 8월 3일 발매된다. 이번 음반은 1990년대 길거리 음악 문화를 피철인의 시각으로 재해석해 다양한 장르를 한국적인 정서로 표현했다. 피철인은 주변 사람들의 이야기를 음악으로 리믹스하는 프로듀서의 면모를 보여줄 예정이다.공연 소식도 더해졌다. 오는 8월 21일부터 23일까지 'DINO X PICHEOLIN FAN CONCERT'가 열린다. 디노와 피철인의 합동 무대를 예고하는 공연 명과 함께 스케줄러 하단의 'and more to come'이라는 문구로 추가 활동 가능성을 열어뒀다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr