배우 김무열이 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

넷플릭스 시리즈 '참교육' 메인 포스터. /사진=넷플릭스

배우 김무열의 주연작 넷플릭스 '참교육' 속 교권보호국을 떠올리게 하는 조직이 신설된다.지난 13일 경기도교육청은 악성 민원과 교권 침해로부터 교사를 보호하기 위해 '교권보호단'을 출범한다고 밝혔다.교권보호단은 '교권보호 119팀'과 '통합 법률지원팀'으로 구성되며, 교권 침해와 악성 민원 등에 대응한다. 교권보호 119팀은 피해 교원을 전담 지원하는 교권보호전담관 50명을 선발해 운영하고, 통합 법률지원팀은 현장 조사와 법률 자문, 소송 지원 등을 맡는다.안민석 경기도교육감은 "앞으로 선생님들을 홀로 두지 않겠다"라며 "모든 민원은 교권보호단 책임하에 조기에 신속하게 대응하고 치유까지 다 책임지도록 하겠다"고 밝혔다. 그러면서 "민원과 소송 부담에서 벗어나 교육활동에 전념할 수 있도록 교권보호 체계를 구축하겠다"고 덧붙였다.또 안 교육감은" 시행착오가 있더라도 그것에 대한 모든 책임은 교육감이 다 지겠다는 각오"라며 "1년 이내에 교권이 회복되고 신뢰가 회복될 수 있도록 하겠다"고 말했다.한편 '참교육'은 동명 웹툰을 원작으로 한다. 가상 기관인 '교권보호국'이 선을 넘는 학생, 교사, 학부모로 인해 무너진 교육 현실을 바로잡는 이야기를 다룬다. 교육 현장의 부조리를 통쾌하게 응징하는 이야기와 액션으로 국내외 시청자들의 호응을 얻었다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr