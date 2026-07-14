밴드 DAY6 영케이의 정규 2집 'YOUNGEST' 콘셉트 포토. / 사진제공=JYP엔터테인먼트

밴드 DAY6(데이식스) Young K(영케이)가 두 번째 솔로 정규앨범 'YOUNGEST'의 첫 콘셉트 포토를 공개했다.JYP엔터테인먼트는 13일 DAY6 공식 SNS를 통해 영케이의 정규 2집 'YOUNGEST' 콘셉트 포토를 공개했다. 앞서 프롤로그 이미지와 스케줄러, 트랙리스트를 선보인 데 이어 본격적인 컴백 티징을 이어가는 모습이다.공개된 사진 속 영케이는 화이트 의상에 푸른빛 배경을 더한 스타일링으로 차분한 분위기를 연출했다. 카메라를 응시하거나 생각에 잠긴 듯한 모습을 담아 앨범이 지닌 감성을 암시했다.'YOUNGEST'는 2023년 발표한 첫 솔로 정규앨범 'Letters with notes' 이후 약 2년 10개월 만에 선보이는 솔로 정규앨범이다. 타이틀곡 'Shut The Door'를 포함해 총 15곡이 수록되며, 영케이가 전곡의 작사와 작곡에 참여했다.영케이는 앨범 발매에 앞서 콘셉트 포토와 리릭 스포일러, 앨범 샘플러, 뮤직비디오 티저 등을 순차적으로 공개할 예정이다.한편 영케이는 오는 27일 오후 6시 'YOUNGEST'를 발매한 뒤, 8월 14일부터 16일까지 인천에서 'Young K Solo Tour 'YOUNGEST''를 개최한다. 이번 공연은 2023년 'Letters with notes' 이후 약 3년 만에 열리는 국내 솔로 콘서트다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr