아홉/ 텐아시아 DB

그룹 아홉(AHOF)이 새 앨범의 서사를 담은 팝업스토어를 연다.14일부터 28일까지 서울 영등포구 더현대 서울 6층 두두두(dududo) 쇼룸에서 아홉 미니 3집 'RUN TO YOU'(런 투 유) 팝업스토어가 개최된다.신보의 콘셉트를 오프라인 공간으로 옮겼다. 팝업스토어에는 앨범의 핵심 키워드인 '달리기'를 반영한 미디어 전시와 체험형 콘텐츠가 마련됐다. 방문객은 '시선 충돌, 첫눈에 반한 순간'부터 '레이스 완주, 확신이 완성된 순간'까지 4개 구간을 둘러보며 앨범의 서사를 경험할 수 있다.아홉은 지난 8일 미니 3집 'RUN TO YOU'를 발매했다. 타이틀곡에는 복잡한 상황에서도 한 사람을 향해 나아가는 마음을 담았다.신보는 발매 이후 22개 국가 및 지역 아이튠즈 톱 앨범 차트 1위를 기록했다. 타이틀곡 뮤직비디오는 유튜브 한국 일간 인기 뮤직비디오 차트 7위에 올랐다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr