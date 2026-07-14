배우 송진우가 일본인 아내 미나미와의 결혼 11년 차 일상을 공개한다./사진제공=SBS

배우 송진우가 일본인 아내 미나미와의 결혼 11년 차 일상을 공개한다./사진제공=SBS

배우 송진우가 일본인 아내 미나미와의 결혼 11년 차 일상을 공개한다./사진제공=SBS

배우 송진우가 일본인 아내 미나미와의 결혼 11년 차 일상을 공개한다.14일 방송되는 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 배우 송진우가 일본인 아내 미나미와의 결혼 11년 차 일상을 처음 공개한다.최근 진행된 녹화에서 송진우는 배우 이병헌, 장혁, 이서진 등의 성대모사로 '배우 복사기'라는 별명을 얻었던 예능감을 뽐내며 등장했다.핸드볼 선수 출신 일본인 아내 미나미와 결혼 생활을 소개하던 그는 "매일이 한일전이다. 심지어 아내가 뺨을 때리고 내 팬티를 찢은 적까지 있다"고 밝혀 모두를 놀라게 했다. 이어 아내의 독특한 신체 비밀까지 공개해 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.송진우는 남다른 수집 취미도 공개했다. 집 안을 가득 채운 희귀 수집품을 본 출연진은 "지독하다", "부르는 게 값이네"라며 감탄했다. 송진우는 세계에 하나뿐인 희귀품을 모아둔 금괴 가방을 소개하며 "이것 하나만 팔아도 집 한 채는 거뜬하다"고 말해 관심을 모았다.방송에서는 '컬렉터계 큰손'으로 불리는 송진우의 억대 수집품도 함께 공개된다. 평소 화려하고 개성 있는 스타일로 유명한 송진우는 "GD도 내 패션에 감탄했다"며 특별한 일화를 전했다. 이어 일상 속 독특한 패션을 선보이자 출연진은 "멋쟁이 아저씨"라고 반응해 웃음을 자아냈다.송진우의 결혼 11년 차 일상과 억대 수집품은 14일 오후 10시 40분 방송되는 '동상이몽2'에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr