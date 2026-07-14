배우 이다해가 미소를 짓고 있다. / 사진=이다해 SNS

사진=이다해 SNS

배우 이다해가 임신 중 근황을 알렸다.이다해는 지난 13일 자신의 인스타그램 스토리에 "그림의 떡"이라는 해시태그와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 이다해가 양꼬치 집을 방문한 모습. 그러나 눈앞에 있는 맥주를 마시지 않고 바라만 봤다. 현재 임신 중이기 때문.이다해는 애주가다. 최근 다녀온 태교 여행에서 무알콜 맥주를 인증한 바 있다.한편 1984년생으로 올해 나이 42세인 이다해는 동갑의 가수 세븐과 7년 공개 열애 끝에 2023년 5월 결혼했다. 두 사람은 지난 5월 SNS를 통해 임신 사실을 밝혀 많은 이들의 축하를 받았다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr