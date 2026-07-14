서인국과 박지현이 비밀연애를 이어갔다. / 사진='내일도 출근!' 방송 캡쳐

'내일도 출근!'이 매주 월, 화 오후 8시 50분에 방송된다. / 사진='내일도 출근!' 방송 캡쳐

배우 서인국과 박지현이 '내일도 출근!'에서 본격적인 비밀 연애를 시작한 가운데 현실적인 위기도 찾아왔다.지난 13일 방송된 tvN 월화드라마 '내일도 출근!' 7회에서는 서로의 마음을 확인한 강시우(서인국 분)와 차지윤(박지현 분)가 회사에서는 상사와 부하 직원으로, 퇴근 후에는 연인으로 지내는 비밀 연애를 시작하는 모습이 담겼다. 여기에 전 연인과 전처를 둘러싼 현실적인 갈등이 더해졌다.14일 닐슨코리아에 따르면 7회는 전국 가구 기준 평균 4.1%, 최고 5.2%, 수도권 가구 기준 평균 4.5%, 최고 5.7%를 기록하며 케이블과 종편 채널 동시간대 1위에 올랐다. tvN 타깃인 남녀 2049 시청률 역시 지상파를 포함한 전 채널 동시간대 1위를 차지했다.연애를 시작한 지윤은 시우의 아침 문자에 설레는 마음을 나타냈고, 꽃다발을 받은 채 함께 출근길에 올랐다. 두 사람은 회사에서는 관계를 숨기기로 약속했고, 식당에서는 서로를 모르는 척하거나 업무 메신저로 데이트 약속을 잡는 등 평소와 다름없는 직장 동료처럼 행동했다. 제품전시실과 엘리베이터, 탕비실에서는 아무도 모르게 손을 맞잡거나 눈빛을 주고받으며 애정을 표현했다.퇴근 후에는 연인으로 시간을 보냈다. 함께 거리를 걷고 서로의 마음을 확인한 데 이어 집에서 식사하고 입맞춤을 나누며 한층 가까워졌다.하지만 연애와 함께 고민도 생겼다. 지윤은 친구 결혼식 축가 연습을 하던 중 전 남자친구 조가을(최경훈 분)과 다시 마주했다. 겉으로는 담담한 모습을 보였지만 마음은 편하지 않았다. 이를 알지 못한 시우는 연락을 기다리며 걱정했고, 이후 지윤이 축가 연습을 계속해야 한다는 사실을 알게 되자 복잡한 감정을 감추지 못했다.지윤 역시 시우의 전처이자 함께 일하는 최수진(박예영 분)을 의식하기 시작했다. 회의에서 시우가 자신의 의견보다 수진의 의견을 우선하는 것처럼 보이자 서운함을 느꼈고, 업무라는 점은 이해하면서도 쉽게 감정을 정리하지 못했다. 이후 수진이 시우를 찾아 사무실을 방문하고 두 사람이 계속 연락을 주고받는 상황까지 이어지면서 지윤의 고민은 깊어졌다.결국 두 사람은 서로의 속마음을 털어놨다. 시우는 "회사에서는 사적인 감정을 배제하고 더 엄격하게 대할 것"이라고 말했고, 지윤은 "머리로는 아는데 마음은 모르겠다. 비밀로 하고 싶은데 비밀인 게 싫다"며 솔직한 심정을 전했다. 이에 시우도 "잠들기 전에 지윤 씨와 연락이 안 되면 하루를 다 망친 기분"이라며 자신의 마음을 고백했고, 두 사람은 서로를 이해하며 관계를 다져갔다.방송 말미에는 새로운 갈등을 예고하는 장면이 그려졌다. 지윤의 집에서 함께 야식을 먹던 두 사람은 조가을과 최수진 이야기를 꺼내려다 어색한 분위기에 놓였다. 그때 탄산수가 터지며 시우의 옷이 젖었고, 샤워를 마친 시우는 욕실로 지윤을 끌어당겨 키스를 나눴다. 이어 최수진의 전화와 "전화로 부탁한 거 생각해 봤어?"라는 문자 메시지가 도착하며 다음 전개에 궁금증을 남겼다.'내일도 출근!' 매주 월, 화 오후 8시 50분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr