이경실 딸, 잠옷 또 입었나?…홍콩이라고 너무 편하게 입네

이경실 딸인 배우 손수아가 또 한 번 '잠옷 패션'으로 시선을 모았다.손수아는 최근 자신의 SNS를 통해 홍콩 여행 사진을 공개했다. 눈길을 끈 건 의상이었다.손수아는 얇은 화이트 슬리브리스 미니 원피스에 조리 슬리퍼를 매치했다. 구김이 자연스럽게 잡힌 소재와 실루엣 때문에 언뜻 보면 호텔에서 막 나온 잠옷이나 홈웨어를 연상시키는 스타일이다. 편안함을 강조한 리조트룩으로도 볼 수 있지만, 일상 거리에서 입기에는 다소 과감하고 민망하게 느껴질 수도 있는 선택이다.더욱이 손수아는 얼마 전에도 슬립 드레스를 입고 홍콩 거리를 활보하며 화제를 모았다. 여행지 특유의 개방적인 분위기에서는 자연스러운 차림일 수 있지만, 국내 기준으로 보면 잠옷 차림으로 외출한 듯한 인상을 주는 것도 사실이다.손수아는 2016년 SBS 슈퍼모델 선발대회를 통해 데뷔했다. 캐나다 노스 토론토 크리스천 스쿨을 졸업하고 요크 주립대에서 연극영화학을 전공했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr