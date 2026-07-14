'가족관계증명서'에서 전노민이 사망했다./사진제공=MBC

'가족관계증명서'에서 전노민이 사망했다./사진제공=MBC

'가족관계증명서'에서 전노민이 6회 만에 사망했다.지난 13일 방송된 MBC 일일드라마 ‘가족관계증명서’ 6회에서 차민기(전노민 분)는 본처인 노영주(임지은 분)가 지켜보는 가운데 결국 숨을 거뒀다. 뒤늦게 도착한 딸 나지니(박세영 분)는 아빠의 죽음을 믿을 수 없다는 듯 오열했다. 시청률은 전국 4.6%, 수도권 4.1%를 기록, 자체 최고 시청률을 경신했다.이날 방송에서 민기의 병세는 시간이 흐를수록 급격히 악화됐다. 그 사이 나세리(한고은 분)와 노영주, 두 가족의 명암은 극명하게 대비됐다. 영주는 며느리 마이(정소영 분), 손자 차오름(장이준 분)과 함께한 자리에서 “자식 때문에 엄마가 되는 거 같아”라고 고백, 지난 세월의 아픔과 큰아들 차승현(서도영 분)을 향한 각별한 모정을 보였다.겉으로 담담한 척했던 세리는 술에 의지한 채 무너지기 시작했다. 그 와중에 민기의 통장을 정리하는 현실적이고도 이기적인 면모로 딸 지니를 당황하게 만들었다. 지니는 끝까지 아빠 민기를 향한 마음을 놓지 않았다.임지후(성이언 분)는 도도희(박솔라 분)의 SNS 비밀 계정을 발견하고 거짓말을 알게 된 이후 관계에 균열이 생겼다. 동시에 자신이 알고 있는 학폭 소문과는 달리 따뜻함이 묻어나는 지니의 그림 세계를 접한 지후는 “작가와 작품 세계가 이렇게 다를 수는 없다”며 지니를 향한 묘한 호기심과 관심을 키워갔다.이후 급격히 위독해진 민기가 중환자실로 이송됐고, 결국 본처인 영주가 그의 마지막 임종을 지키게 됐다. 민기는 영주의 손을 잡고 “미안해, 고생시켰어”라며 눈물의 후회를 전했고, 영주 역시 “오빠, 나도 미안했어. 잘가요”라며 진심이 담긴 작별을 고했다. 심정지 음이 울린 순간, 뒤늦게 달려온 딸 지니의 처절한 오열과 함께 의사의 “환자분 연명치료 거부하셨다”라는 사망 선고가 더해졌다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr