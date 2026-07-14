방송인 장성규/ 사진=텐아시아 DB

KBS Joy 신규 예능 프로그램 '끼리끼리'는 취향과 성향 등 하나라도 통하는 사람들과 특별한 여행을 떠나는 여행 리얼리티다./ 사진=KBS Joy '끼리끼리' 제공

KBS Joy 신규 예능 프로그램 '끼리끼리'는 취향과 성향 등 하나라도 통하는 사람들과 특별한 여행을 떠나는 여행 리얼리티다./ 사진=KBS Joy '끼리끼리' 제공

방송인 장성규가 여행을 즐기는 모습을 보인다.KBS Joy 신규 예능 프로그램 '끼리끼리'는 취향과 성향 등 하나라도 통하는 사람들과 특별한 여행을 떠나는 여행 리얼리티다.첫 번째 여행의 주인공은 '한창 자유롭고 싶은 10년 차 남편끼리'로 뭉친 이석훈, 장성규, 고영배다. 유부남 3인방인 이들은 일본 오사카에서 예측 불가능한 여행기를 펼친다.첫 번째 관전 포인트는 유부남 3인방이 만들어낼 케미다. 지난 8일 공개한 1회 예고에서는 평소 차분하고 이성적인 이미지의 이석훈이 누구보다 자유를 만끽했다. 특유의 거침없는 입담으로 웃음을 이끌어온 장성규는 한층 더 높아진 텐션으로 분위기를 주도했고, 고영배 역시 지금껏 볼 수 없었던 색다른 모습을 보였다.세 사람이 유부남이라는 공통점으로 뭉치자 예상 밖의 티키타카와 자연스러운 호흡이 완성됐다. 서로 다른 성향이 부딪히며 만들어내는 시너지는 첫 방송의 가장 큰 웃음 포인트가 될 전망이다.1회 예고 영상에서는 세 사람이 들뜬 마음으로 여행을 즐기는 장면이 담겼다. 특히 장성규는 여행 시작도 전에 헌팅포차에 대한 관심을 드러내더니 여성들을 향해 "카와이!"를 외치며 즉석 헌팅을 시도했다. 이어 나이트 파티에서는 춤과 노래를 마음껏 즐기며 평소와는 또 다른 에너지를 보여줬다.세 번째 관전 포인트는 같은 부모이기에 더욱 공감할 수 있는 현실적인 이야기다. 아들 한 명을 둔 이석훈과 두 아들의 아빠인 장성규, 두 딸의 아빠인 고영배는 여행 중 육아와 가족에 대한 진솔한 대화를 나눈다.예고 영상에서는 고영배가 "이제 우리 집에 애기가 없겠구나"라고 말하자 정관수술 1년 차인 장성규는 "5년 안에만 풀면…"이라며 셋째를 향한 고민을 털어놓았다.이처럼 '끼리끼리'는 통하는 사람들끼리 떠나는 여행이라는 신선한 콘셉트를 바탕으로 웃음과 공감을 오가며 기존 여행 예능과는 차별화된 모습을 보인다.'끼리끼리'는 오는 15일밤 8시 방송한다. KBS Joy 채널은 LG U+tv 1번, Genie tv 41번, SK Btv 998번, 그리고 KBS 모바일 앱 'my K'에서 시청할 수 있다. 지역별 케이블 채널 번호는 KBS N 홈페이지에서 확인 가능하다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr