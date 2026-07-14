배정남이 프랑스 거리에서 운동을 즐기고 있다. / 사진=배정남 SNS

사진=배정남 SNS

모델 겸 방송인 배정남이 탄탄한 몸매를 과시했다.배정남은 최근 자신의 인스타그램에 "뛰고 운동하고 다시 뛰고~"라는 문구와 함께 여러 장의 사진과 영상을 게재했다.공개된 게시물들 속에는 배정남이 길거리 러닝을 즐기고 있는 모습. 특히 더위에 상의를 탈의한 그는 감춰둔 식스팩을 보여줬고 일부 누리꾼들은 "몸이 작품이다"라며 감탄했다.한편 배정남은 1983년생으로 올해 만 43세다. 2002년 데뷔해 올해 24년차를 맞았다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr