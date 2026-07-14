SBS Plus, ENA '나는 솔로' 29기 영수가 29기 옥순과의 결별을 인정했다./사진=29기 영수 SNS

SBS Plus, ENA '나는 솔로' 29기 영수가 29기 옥순과의 결별을 인정했다./사진=29기 영수 SNS

SBS Plus, ENA '나는 솔로' 29기 영수가 29기 옥순과의 결별을 인정했다. '양천구 최수종'을 자처했던 그는 팬들과의 문답에서 현재 솔로라고 밝혔다.29기 영수는 14일 팬들과 진행한 Q&A에서 "연애 중이신가요?"라는 질문에 "솔로입니다"라고 답했다.앞서 그는 다른 Q&A에서도 여자친구가 있느냐는 질문에 "그럴 리가요"라고 답해 결별을 암시했다. 이어 이상형을 묻는 말에는 "취두부상 좋아하는 사람"이라고 답했다.영수와 옥순은 '나는 솔로' 29기 연상연하 특집에서 최종 선택에 성공한 뒤 실제 연인으로 발전해 공개 열애를 이어왔다.방송 종영 당시 영수는 "5박 6일의 시간은 제 인생에서 쉽게 잊히지 않을 소중한 경험이었고 자신을 돌아보며 한층 더 단단해질 수 있는 계기가 됐습니다"라고 밝혔다. 이어 "부족한 모습으로 지난 10주 동안 불편함을 끼쳤다면 그 또한 제 책임으로 겸허히 받아들이겠습니다. 그런데도 솔로 나라에서 진심으로 최선을 다했던 한 사람으로 기억해주신다면 더 바랄 것이 없습니다"라며 "앞으로는 더 성숙한 모습으로 제 삶의 길을 묵묵히 걸어가겠습니다"라고 전했다.두 사람은 함께 제주도를 여행한 사진을 공개하며 애정을 내비쳤다. 당시 영수는 "마치 꿈을 꾼 것같이 화사하고 황홀했던 제주도의 봄 그리고 다희"라며 "제주도 여행 간다고 옷까지 선물해준 여자친구 덕분에 사진도 다 잘 나온 것 같아 뿌듯. 시밀러 룩으로 의도한 것 귀엽"이라고 남겼다.하지만 최근 두 사람의 SNS에서 커플 사진이 모두 삭제되면서 결별설이 불거졌다. 해당 제주도 사진 역시 현재는 삭제된 상태다.앞서 영수는 지난 3월 SBS Plus 공식 유튜브 콘텐츠 '선배의 참견'에 출연해 29기 영자와 대화를 나누던 중 결별설을 직접 부인했다.당시 영자가 "요즘 불화설이 스멀스멀 떠오르고 있더라. 결별설 사실입니까?"라고 묻자, 영수는 "결론만 말씀드리면 낭설입니다. 지금 잘 지내고 있습니다"라며 "옥순 님과의 관계에서는 제가 최선을 다하도록 하겠습니다"라고 답했다. 이에 영자가 "잘해야죠. 옥순을 얻었는데. 낮은 자세에서 항상 공주님 모시듯"이라고 말하자, 영수는 "저자세로 최선을 다해보도록 하겠습니다"라고 답했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr