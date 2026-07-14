SBS Plus, ENA '나는 솔로' 29기 영수가 29기 옥순과의 결별을 인정했다. '양천구 최수종'을 자처했던 그는 팬들과의 문답에서 현재 솔로라고 밝혔다.
29기 영수는 14일 팬들과 진행한 Q&A에서 "연애 중이신가요?"라는 질문에 "솔로입니다"라고 답했다.
앞서 그는 다른 Q&A에서도 여자친구가 있느냐는 질문에 "그럴 리가요"라고 답해 결별을 암시했다. 이어 이상형을 묻는 말에는 "취두부상 좋아하는 사람"이라고 답했다.
영수와 옥순은 '나는 솔로' 29기 연상연하 특집에서 최종 선택에 성공한 뒤 실제 연인으로 발전해 공개 열애를 이어왔다.
방송 종영 당시 영수는 "5박 6일의 시간은 제 인생에서 쉽게 잊히지 않을 소중한 경험이었고 자신을 돌아보며 한층 더 단단해질 수 있는 계기가 됐습니다"라고 밝혔다. 이어 "부족한 모습으로 지난 10주 동안 불편함을 끼쳤다면 그 또한 제 책임으로 겸허히 받아들이겠습니다. 그런데도 솔로 나라에서 진심으로 최선을 다했던 한 사람으로 기억해주신다면 더 바랄 것이 없습니다"라며 "앞으로는 더 성숙한 모습으로 제 삶의 길을 묵묵히 걸어가겠습니다"라고 전했다. 두 사람은 함께 제주도를 여행한 사진을 공개하며 애정을 내비쳤다. 당시 영수는 "마치 꿈을 꾼 것같이 화사하고 황홀했던 제주도의 봄 그리고 다희"라며 "제주도 여행 간다고 옷까지 선물해준 여자친구 덕분에 사진도 다 잘 나온 것 같아 뿌듯. 시밀러 룩으로 의도한 것 귀엽"이라고 남겼다.
하지만 최근 두 사람의 SNS에서 커플 사진이 모두 삭제되면서 결별설이 불거졌다. 해당 제주도 사진 역시 현재는 삭제된 상태다.
앞서 영수는 지난 3월 SBS Plus 공식 유튜브 콘텐츠 '선배의 참견'에 출연해 29기 영자와 대화를 나누던 중 결별설을 직접 부인했다.
당시 영자가 "요즘 불화설이 스멀스멀 떠오르고 있더라. 결별설 사실입니까?"라고 묻자, 영수는 "결론만 말씀드리면 낭설입니다. 지금 잘 지내고 있습니다"라며 "옥순 님과의 관계에서는 제가 최선을 다하도록 하겠습니다"라고 답했다. 이에 영자가 "잘해야죠. 옥순을 얻었는데. 낮은 자세에서 항상 공주님 모시듯"이라고 말하자, 영수는 "저자세로 최선을 다해보도록 하겠습니다"라고 답했다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
29기 영수는 14일 팬들과 진행한 Q&A에서 "연애 중이신가요?"라는 질문에 "솔로입니다"라고 답했다.
앞서 그는 다른 Q&A에서도 여자친구가 있느냐는 질문에 "그럴 리가요"라고 답해 결별을 암시했다. 이어 이상형을 묻는 말에는 "취두부상 좋아하는 사람"이라고 답했다.
영수와 옥순은 '나는 솔로' 29기 연상연하 특집에서 최종 선택에 성공한 뒤 실제 연인으로 발전해 공개 열애를 이어왔다.
방송 종영 당시 영수는 "5박 6일의 시간은 제 인생에서 쉽게 잊히지 않을 소중한 경험이었고 자신을 돌아보며 한층 더 단단해질 수 있는 계기가 됐습니다"라고 밝혔다. 이어 "부족한 모습으로 지난 10주 동안 불편함을 끼쳤다면 그 또한 제 책임으로 겸허히 받아들이겠습니다. 그런데도 솔로 나라에서 진심으로 최선을 다했던 한 사람으로 기억해주신다면 더 바랄 것이 없습니다"라며 "앞으로는 더 성숙한 모습으로 제 삶의 길을 묵묵히 걸어가겠습니다"라고 전했다. 두 사람은 함께 제주도를 여행한 사진을 공개하며 애정을 내비쳤다. 당시 영수는 "마치 꿈을 꾼 것같이 화사하고 황홀했던 제주도의 봄 그리고 다희"라며 "제주도 여행 간다고 옷까지 선물해준 여자친구 덕분에 사진도 다 잘 나온 것 같아 뿌듯. 시밀러 룩으로 의도한 것 귀엽"이라고 남겼다.
하지만 최근 두 사람의 SNS에서 커플 사진이 모두 삭제되면서 결별설이 불거졌다. 해당 제주도 사진 역시 현재는 삭제된 상태다.
앞서 영수는 지난 3월 SBS Plus 공식 유튜브 콘텐츠 '선배의 참견'에 출연해 29기 영자와 대화를 나누던 중 결별설을 직접 부인했다.
당시 영자가 "요즘 불화설이 스멀스멀 떠오르고 있더라. 결별설 사실입니까?"라고 묻자, 영수는 "결론만 말씀드리면 낭설입니다. 지금 잘 지내고 있습니다"라며 "옥순 님과의 관계에서는 제가 최선을 다하도록 하겠습니다"라고 답했다. 이에 영자가 "잘해야죠. 옥순을 얻었는데. 낮은 자세에서 항상 공주님 모시듯"이라고 말하자, 영수는 "저자세로 최선을 다해보도록 하겠습니다"라고 답했다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
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