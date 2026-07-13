사진=유튜브 '션과 함께'

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32kg 감량에 성공했던 개그맨 강재준이 요요를 겪은 이유를 솔직하게 털어놨다.13일 유튜브 채널 '션과 함께'에는 '32kg 감량했던 강재준이 다시 요요가 온 이유(다이어트, 생활습관, 식단, 운동 꿀팁 전수!)'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 강재준은 현재 몸 상태와 다이어트 실패 과정, 그리고 새로운 목표를 가감 없이 공개했다. 그는 한때 77kg까지 체중을 감량했지만 이후 요요를 겪으며 몸무게가 다시 세 자릿수까지 늘었다고 밝혔다.강재준은 "몇 달 전에 몸무게가 101kg까지 갔다"며 "지금은 다시 감량해서 93kg까지 내려왔다"고 말했다. 이어 "올해 12월 31일까지 77kg을 만들지 못하면 채널을 삭제하겠다"고 선언한 이유도, 단순히 체중을 줄이는 것이 아니라 건강을 되찾기 위한 마지막 도전이라고 강조했다.강재준은 "아무도 원하지 않았지만 나 스스로 건강을 찾기 위해 내린 결정"이라며 "이번에는 정말 마지막이라고 생각하고 있다"고 말했다.요요가 찾아온 배경도 숨김없이 털어놨다. 그는 하와이 풀코스 마라톤을 준비 과정 없이 완주한 것이 시작이었다고 밝혔다. 체중 감량이 충분히 이뤄지지 않은 상태에서 풀코스를 뛰면서 발목 부상을 입었고, 이후 러닝을 지속할 수 없게 되면서 생활 습관이 무너졌다는 것이다.강재준은 "조금 뛰면 또 아프고, 쉬었다가 다시 뛰면 또 다른 곳이 아팠다"며 "운동을 못 하니까 우울감이 찾아왔고 술도 마시게 되면서 안 좋은 습관들이 다시 돌아왔다. 그러다 보니 살이 2kg, 5kg씩 늘더니 결국 앞자리가 1이 됐다"고 회상했다.무리한 다이어트 방식도 실패 원인으로 꼽았다. 그는 "완벽주의 성향 때문에 극단적으로 식단을 바꾸고 저탄고지, 간헐적 단식 등 유행하는 방법을 한꺼번에 시도했다"며 "갑자기 모든 걸 끊으니 멘탈이 먼저 무너졌다"고 말했다.현재는 무리한 운동보다 슬로우 러닝과 꾸준한 생활 습관에 집중하고 있다고 밝혔다. 그는 "당분간은 절대 무리하지 않고 5~7km 정도만 천천히 달릴 생각"이라며 "안정적인 심박수로 오래 뛰는 것이 지금은 더 중요하다"고 설명했다.식습관도 이전과 달라졌다. 강재준은 샐러드와 단백질을 먼저 먹고 이후 탄수화물을 섭취하는 순서를 실천하고 있으며, 탄산음료와 당이 많은 음료를 줄이고 물을 자주 마시는 습관을 들이고 있다고 말했다. 또한 "폭식은 절대 하지 않으려고 한다"며 "배가 완전히 부르기 전에 숟가락을 내려놓는 연습이 가장 중요하다고 느꼈다"고 전했다.그는 과거에는 긴 공복 끝에 밤늦게 술과 함께 폭식하는 생활이 반복됐다고도 고백했다. "살이 찔까 봐 하루 종일 안 먹다가 밤에 피자, 치킨에 술을 엄청 먹고 잤다"며 "그 습관은 반드시 버려야 한다고 생각한다"고 말했다.다이어트를 결심하게 된 또 다른 계기로는 아들의 반응을 언급했다. 강재준은 "아들이 그림 속 돼지를 가리키며 나를 지목했을 때 큰 충격을 받았다"며 "그 순간 '아빠가 돼지처럼 보이는구나'라는 생각이 들어 더 이상 미룰 수 없었다"고 털어놨다.무엇보다 그는 건강이 가장 큰 목표라고 강조했다. 강재준은 "지금은 일보다 건강이 우선이다. 건강을 잃으면 가족을 지킬 수 없다"며 "이번에는 다른 사람을 위해서가 아니라 나 자신과 가족을 위해 반드시 목표를 이루겠다"고 다짐했다.이어 "요요가 왔다고 해서 포기하면 평생 그 상태로 살아야 한다"며 "실패하더라도 계속 시도해야 한다. 이번만큼은 정말 마지막 도전이라는 마음으로 끝까지 해보겠다"고 각오를 전했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr