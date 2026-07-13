조이가 시원한 여름 패션을 선보였다. / 사진=조이 SNS

조이가 특유의 상큼한 매력을 보여줬다. / 사진=조이 SNS

그룹 레드벨벳의 조이가 청량하고 과감한 여름 패션을 선보였다.조이는 13일 자신의 SNS에 "디카"라는 글과 함께 사진 여러 장을 게재했다.사진 속 조이는 얇은 끈의 홀터넥 상의를 입고 케이크를 들고 있다. 머리에는 선글라스를 얹어 귀여운 매력을 한층 더 돋보이게 했다. 특히 조이는 깊게 파인 쇄골과 군살 없는 팔 라인을 공개하며 슬림한 몸매를 과시했다.다른 사진에서는 붉은 체크 스커트에 오렌지 헤어밴드를 착용했다. 조이는 턱을 괴고 카메라를 응시하며 특유의 상큼한 매력을 보여줬다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr