강민경이 이사를 공개한 뒤 불거진 결혼설, 신혼집 추측에 선을 그었다./사진=강민경 SNS 캡처

강민경이 이사를 공개한 뒤 불거진 결혼설, 신혼집 추측에 선을 그었다./사진=강민경 SNS 캡처

강민경이 이사를 공개한 뒤 불거진 결혼설, 신혼집 추측에 선을 그었다./사진=강민경 SNS 캡처

그룹 다비치 강민경이 이사를 공개한 뒤 불거진 결혼설, 신혼집 추측에 선을 그었다.강민경은 지난 9일 자신의 유튜브 채널 '걍민경'에 '갑작스럽게 이사를 하게 됐어요'라는 제목의 영상을 공개했다.강민경은 "이 집에서 정말 오래 살았다. 유튜브를 시작하면서부터 살았으니 거의 8~9년 정도 된 것 같다"며 "1년 전부터 이사를 계획했다. 집을 정말 많이 보러 다녔다. 용산에 있는 거의 모든 매물을 다 본 것 같다. 마음에 쏙 드는 집이 없어서 그냥 이 집에서 더 살아야겠다고 했는데 부동산에서 연락이 왔다"고 말했다. 이어 "큰 기대 없이 집을 보러 갔는데 아주 마음에 들었다. 그날 바로 결정했고, 모든 서류를 정리한 뒤 잔금까지 치르면서 이사가 확정됐다"고 전했다.이후 영상에는 비염 치료를 위해 병원을 찾은 모습도 담겼다. 그는 "의료법 때문에 병원은 공개할 수 없지만, 치료 효과가 정말 좋으면 비염으로 고생하는 분들에게 희망이 될 것 같다"며 "나도 맞았고 우리 실장님도 치료받았다. 나를 포함해 성인 남성, 지인까지 효과를 봤다면 한 번쯤 도전해볼 만하지 않을까 싶었다"고 설명했다.영상이 공개된 뒤 SNS에서는 이사가 신혼집 마련을 위한 것이 아니냐는 추측이 나왔다. 여기에 강민경이 언급한 '실장님'을 남자친구로 오해한 일부 반응까지 이어지며 결혼설이 확산했다. 강민경은 영상 댓글을 통해 "남자친구 아니고 아이 둘 아빠인 나랑 10년 넘은 매니저 실장님"이라며 "(남자친구) 생기면 말하겠다"고 해명하며 각종 추측을 일축했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr