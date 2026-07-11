배우 경수진이 공식 행사에 참석했다./사진=텐아시아DB

배우 경수진이 실제 세컨드 하우스 생활에서 얻은 경험을 바탕으로 전문적인 인테리어 지식과 예능감을 선보였다./사진=MBC 방송 화면 캡처

배우 경수진이 실제 세컨드 하우스 생활에서 얻은 경험을 바탕으로 전문적인 인테리어 지식과 예능감을 선보였다.지난 9일 방송된 MBC '구해줘! 홈즈'에서는 자연 속 여유로운 삶을 꿈꾸는 이들을 위한 영월 세컨드 하우스 임장기가 펼쳐졌다. 이날 경수진은 특급 임장 메이트로 출연해 다양한 매물을 함께 둘러봤다.현재 충남 보령에서 세컨드 하우스를 직접 리모델링해 생활 중인 경수진은 실제 공사 과정을 담은 유튜브 영상을 공개하며 출연진들의 관심을 모았다. 실전 경험에서 비롯된 노하우도 함께 전했다.경수진은 양세형, 김대호와 함께 세컨드 홈 특례 지역이자 영화 '왕과 사는 남자'의 촬영지인 강원도 영월의 매물을 차례로 살펴봤다.두 번째로 소개된 '화이트 세컨드 하우스'에서는 인테리어 감각이 돋보였다. 화이트 톤을 바탕으로 다양한 색감의 소품이 배치된 공간을 둘러본 그는 "방송이고 뭐고 마음에 무척 든다. 나 지금 너무 욕심난다"며 만족감을 감추지 못했다. 이어 과거 자신이 살던 집의 인테리어 콘셉트가 '모던 미드 센추리'였다고 밝히며 취향이 닮은 공간에 공감했다.화장실 타일을 살펴보던 중에는 자신의 아지트 주방에도 같은 타일을 직접 시공했다가 실패했던 경험을 털어놓으며 셀프 인테리어 비하인드를 전해 웃음을 안겼다.배를 타고 들어간 세 번째 매물에서는 노래방 기계와 사이키 조명 옵션을 직접 체험했다. 경수진은 거북이의 '비행기'를 열창했고, 양세형, 김대호와 함께 몸을 아끼지 않는 댄스를 선보이며 현장 분위기를 끌어올렸다.경수진 실제 세컨드 하우스를 운영하며 쌓은 경험을 바탕으로 현실적인 분석과 자연스러운 입담을 선보인 경수진은 '구해줘! 홈즈' 출연을 통해 색다른 매력을 보여줬다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr