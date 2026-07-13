사진=곽튜브 유튜브

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곽튜브가 미국 라스베이거스에서 상상 이상의 물가에 혀를 내둘렀다.13일 유튜브 채널 '곽튜브'에는 '심각한 물가에 충격받은 라스베가스 여행기 - 미국(1)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 곽튜브는 멕시코를 거쳐 미국 라스베이거스로 향했다. 여행 계획이 바뀌면서 친구들과 만나기 가장 편한 장소로 라스베이거스를 선택했다고 밝혔다.도착 후 숙소에 들어선 곽튜브는 호텔 규모에 감탄하면서도 예상보다 저렴한 가격에 놀랐다. 그는 "나는 진짜 하루 100만원 정도 할 줄 알았는데 세 명이 30만원이라더라"고 말했지만, 곧 계산 착오였다는 사실을 알게 됐다.호텔방에서 예약 내역을 확인하던 곽튜브는 "결제를 30만원으로 착각한 것"이라며 "300달러를 낸 거다. 박당 50만원이 넘는다"고 설명했다. 그러면서 "갑자기 기분이 안 좋아졌다"고 허탈한 웃음을 지었다.본격적인 미국 물가 체험은 식당에서 시작됐다. 라스베이거스의 유명 셰프 고든 램지 버거 매장을 찾은 그는 메뉴판을 보고 말을 잇지 못했다.곽튜브는 "햄버거 기본 버거 제일 싼 게 4만원"이라며 놀라워했다. 이어 "팁까지 내야 하지 않냐. 햄버거 세 개 시키면 거의 20만원"이라며 연신 혀를 내둘렀다.여기에 세금과 팁까지 더해지자 부담은 더욱 커졌다. 그는 "세금도 붙고 팁도 또 내야 한다"며 "거의 햄버거 먹는데 24만원이네"라고 계산해 놀라움을 감추지 못했다.식사를 마친 뒤에도 미국의 팁 문화에 다시 한번 놀랐다. 곽튜브는 영수증을 확인하며 "팁이 최소 18%"라며 "요즘은 20%까지 준다"고 말해 높은 추가 비용에 당황한 모습을 보였다.그러나 곽튜브는 우연히 발견한 럭키박스에서 40만원을 주고 뽑기를 했고, 케빈 데브라이너 선수 사인 카드를 뽑았다. 그는 "중고 시세는 지금과 비슷하나, 나중에 더 오를 것"이라며 미소를 지었다.다음 날 찾은 유명 호텔 뷔페 역시 가격은 만만치 않았다. 곽튜브는 "브런치 한 끼에 9만원"이라고 말했고, 일행은 세 사람이 식사한 뒤 "23만원을 냈다"고 밝혔다. 이에 지인은 "콜라 한 백잔 마셔야겠다"고 농담을 던졌고, 식사를 마친 뒤에는 "이틀도 안 됐는데 식비로만 55만원을 썼다"고 털어놨다.결국 그는 여행 계획까지 수정했다. 곽튜브는 "렌터카 여행을 하는 게 훨씬 나을 것 같다"며 "라스베이거스는 와본 걸로 만족하고 다른 도시로 가자"고 말했다. 일행 역시 하루 렌터카 비용이 50달러 수준이라는 설명에 공감하며 로드트립을 결정했다.곽튜브는 "여기 계속 있으면 사람이 피폐해질 것 같은 기분"이라며 높은 물가에 혀를 내두르면서도 미국 서부 여행에 대한 기대감을 드러냈다.한편 곽튜브(본명 곽준빈)는 지난해 5세 연하의 공무원 아내와 결혼, 지난 3월 득남했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr