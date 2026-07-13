사진=지연수 유튜브

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유키스 출신 일라이와 이혼 후 곰탕집에서 일하는 지연수가 아들 포옹 피한 이유를 털어놨다.13일 유튜브 채널 '지연수의 연수롭다'에는 '지연수가 아들 민수를 안아주지 못하는 이유'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 지연수는 싱글맘들의 고민을 함께 나누며 자신의 현실적인 육아와 생계 이야기를 털어놨다. 그는 식당 설거지를 시작으로 청소, 반찬가게, 웨딩숍, 떡 공장 등 다양한 아르바이트를 거쳐 현재는 곰탕집에서 일하고 있다고 밝혔다.지연수는 가장 마음이 아팠던 순간으로 퇴근 후 아들 민수와 마주하는 시간을 꼽았다. 그는 "도어락을 열고 들어가면 민수가 '엄마' 하면서 안기는데, 식당에서 일하다 보니 석박지, 깍두기, 고기 삶는 냄새가 몸에 심하게 밴다"고 털어놨다. 이어 "어릴 때 우리 엄마에게서는 좋은 냄새가 났다. 그런데 민수가 나를 그 냄새로 기억할까 봐 너무 슬펐다"고 말하며 결국 눈물을 보였다.아들이 자신에게 안기지 못하도록 일부러 통화하는 척했다는 사실도 고백했다. 지연수는 "엘리베이터에서 내리자마자 전화를 걸고 '엄마 통화 중'이라고 말하면서 들어간다"며 "민수가 내 냄새를 맡을까 봐 그게 너무 싫었다"고 말했다.하지만 최근 아들에게 직접 속마음을 털어놨다고 밝혔다. 지연수는 "'엄마한테 냄새 많이 나?'라고 물었더니 민수가 '아니다. 괜찮다'고 하더라"면서도 "그래도 당연히 싫을 거다. 나도 가끔은 그 냄새가 역하게 느껴질 때가 있다"고 속상한 마음을 감추지 못했다.향수로 냄새를 가려보려 했던 노력도 오히려 실패였다. 지연수는 "향수도 뿌려봤는데 향수 냄새랑 깍두기 냄새가 섞이니까 더 이상해지더라"고 털어놨다.지연수는 "엄마들은 예뻐질 시간이 없다. 아침부터 아이 챙기고 밤늦게까지 일하고 집안일까지 하면 하루가 끝난다"면서도 "학교나 학부모 모임에 갈 때만큼은 자신감을 위해서라도 예쁘게 꾸미고 갔으면 좋겠다"고 싱글맘들에게 응원의 메시지를 전했다.한편 지연수는 2014년 그룹 유키스 출신 일라이와 결혼해 아들 민수를 품에 안았지만 2020년 이혼했다. 현재 홀로 아들을 양육하고 있다. 최근에는 온라인상에서 불거진 '5살 연하 치과의사 재혼설'에 대해 "한 번도 못 본 사람이랑 결혼도 할 수 있는 신기한 세상"이라고 직접 부인하며 황당한 심경을 밝히기도 했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr