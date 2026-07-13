사진 = tvN '내일도 출근!' 캡처

사진 = tvN '내일도 출근!' 캡처

박지현과 서인국의 달달한 연애 서사가 시작됐다.13일 밤 8시 50분 방송된 tvN '내일도 출근!'(연출 조은솔/극본 김경민)7회에서는 비밀 연애를 시작한 강시우(서인국 분)와 차지윤(박지현 분)의 모습이 그려졌다.이날 방송에서 일어나자마자 차지윤은 피부관리 부터 옷 입는 것 까지 신경 쓰며 강시우에 대해 의식했다. 자신을 데리러 온 강시우를 본 차지윤은 "아침에 못 뛰셔서 어떡하냐"고 했다.이에 강시우는 "뛰었다"고 했다. 놀란 차지윤이 "지금 7시 30분이다"고 하자 강시우는 "5시에 일어났다"고 해 차지윤을 놀라게 했다.이어 강시우는 "면역력에 좋은 홍삼 제품이랑 여성 건강 보조식품도 챙겼다"며 "알람 맞춰놓고 매일 챙겨 먹으라"고 하면서 쇼핑백을 내밀었다. 차지윤이 웃으며 고맙다고 하자 강시우는 꽃다발도 내밀었다.꽃다발을 보고 환해지는 차지윤을 보며 강시우는 "기념할 만한 날이니까"라고 했다. 차 안에서도 차지윤은 꽃다발을 놓지 못하고 좋아했다. 강시우는 "꽃은 두고 오지 그랬냐"고 했다. 이에 차지윤은 "회사에 꽃 두고 하루종일 볼거다"고 했다.강시우는 "회사에서는 어떻게 하고 싶냐"고 물었고 차지윤은 "역시 비밀로 하는 게 좋겠다"며 "사람들이 우리 관계를 알면 그냥 상사랑 부하직원으로 보지 않을 거 아니냐 함께 있으면 연애하러 오냐 떨어져 있으면 둘이 싸웠나 할건데 전 싫다"고 했다. 이말에 강시우는 "지윤 씨가 비밀로 하고 싶으면 그렇게 하자"고 했다.차지윤은 "지윤씨라고 불러주는 거 좋다"고 했다. 강시우는 "그럼 지윤씨도 저한테 그렇게 불러주겠냐"고 했고 차지윤은 곧바로 "시우씨"라고 하며 달달한 분위기를 자아냈다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr