사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

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'짠한형' 배우 신구가 지난해 세상을 떠난 아내를 향한 그리움을 담담하게 털어놔 먹먹함을 안겼다.13일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 연극 '베니스의 상인'에서 함께 호흡을 맞추고 있는 조달환, 이상윤과 함께 출연해 근황을 전했다.이날 이상윤은 신구의 집을 언급하며 "선생님이 작년에 사모님을 먼저 보내시고 혼자 계시니까 집이 너무 적적해 보였다"고 조심스럽게 말했다.이어 "정리를 해드리고 바꿀 수 있는 건 바꿔보자는 이야기를 했다. 조달환이 '저희가 언제든 와서 술을 마시고 자고 갈 수 있는 방을 만들고, 편하게 함께 시간을 보낼 수 있는 공간을 만들자'고 했다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.신동엽이 오랫동안 함께한 아내를 떠나보낸 뒤 많이 힘들었을 것 같다고 위로하자 신구는 "나 혼자 되리라고는 생각을 못 했다. 어느 날 갑자기 그렇게 되니까"라고 말문을 열었다.이어 "그렇다고 따라 죽을 수도 없고, 먹긴 먹어야 하고 숨을 쉬고 사니까 견뎠다. 그러다 보니 견뎌지더라"고 담담하게 털어놨다.신구는 먼저 배우자를 떠나보낸 지인들을 떠올리며 "미리 그런 상처를 겪고 혼자 지낸 친구들을 보면 '어떻게 견뎠을까'라는 생각을 한다"고 밝혔다.특히 신구는 "요새도 세상을 떠났다는 생각이 잘 안 든다. 그냥 어디 외출했겠거니 생각하고 산다"며 "집에 들어갈 때도 '나 왔어'라고 말하면서 들어간다"고 전했다.조달환은 "가끔 선생님과 함께 집에 들어가면 정말 '나 왔어'라고 말씀하신다"고 덧붙였다. 이를 듣던 조달환과 이상윤은 울컥한 표정을 감추지 못했다.신구는 "그냥 하던 거라 해봤다"며 씁쓸하게 웃은 뒤 "그건 누구나 피할 수 없는 일이다. 인생이란 게 그렇지 뭐"라고 덤덤하게 말했다.한편 신구는 지난해 7월 아내 고 하정숙 씨와 사별했다. 현재 후배 배우들의 보살핌 속에서 연극 '베니스의 상인' 무대에 오르며 연기 활동을 이어가고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr