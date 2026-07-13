사진=TV조선 '조선의 사랑꾼'

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'조선의 사랑꾼' 김나희가 오는 8월 결혼을 깜짝 발표하며 예비 신랑을 자랑했다.13일 방송된 TV조선 '조선의 사랑꾼' 5주년 특집 '조선의 사랑꾼 노래자랑'에서는 개그우먼 겸 가수 김나희가 결혼 소식을 직접 전해 축하를 받았다.이날 김나희는 "이 소식을 '조선의 사랑꾼'에서 밝힐 수밖에 없었다"고 운을 뗐다. 이어 "작년 이맘때쯤 동영 씨와 소개팅을 하고 방송이 나간 뒤 친구들에게 '너 솔로였어? 괜찮은 사람 소개해줄게'라는 연락이 많이 왔다"며 "그러다 그중 한 분과 올해 결혼하게 됐다"고 깜짝 발표했다.김나희의 발표에 출연진은 놀라움을 감추지 못했다. 강수지는 "진짜냐. 너무 축하한다"고 축하를 건넸고, 김나희는 환한 미소로 감사 인사를 전했다."결혼은 언제 하냐"고 묻자, 김나희는 "8월에 결혼하게 됐다"면서 예비 신랑에 대해 "비연예인이고 IT업계에 종사하고 있다. 그리고 잘생겼다"고 소개했다.이어 "주변 친구들은 배우 남주혁을 닮았다고 하는데 저는 잘 모르겠다"고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.김나희의 결혼 발표와 함께 지난해 방송됐던 김동영과의 소개팅도 다시 관심을 모았다. 김나희는 코미디언 김학래, 임미숙 부부의 아들 김동영과 소개팅을 진행해 화제가 된 바 있다.김나희는 무대에서도 특별한 감동을 전했다. 이선희의 '인연'을 선곡한 그는 "연습하면서 부모님 생각이 많이 났다. 부모님께 들려드리는 노래가 됐다"고 말하며 울컥하는 모습을 보였다.이어진 무대에서는 개그우먼이라는 수식어를 잊게 만드는 뛰어난 가창력을 선보였다. 심사위원 김태원은 "여성 개그우먼 가운데 가창력은 톱인 것 같다"고 극찬했고, 김나희는 이날 최고점인 96점을 기록하며 강한 인상을 남겼다.김나희는 "최근 아버지가 허리 수술을 받으셨는데, 바쁘다는 핑계로 면회를 못 갔다"면서 "아빠 사랑해요"라고 애정을 표현했다.한편 김나희의 소속사에 따르면 예비 신랑은 글로벌 컨설팅 회사 맥킨지 출신으로 현재 IT업계에서 활동 중인 비연예인 사업가다. 두 사람은 지난해 지인의 소개로 만나 연인으로 발전했으며, 오는 8월 가족과 가까운 지인들의 축복 속에 백년가약을 맺을 예정이다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr