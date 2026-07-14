사진 = 31기 경수 인스타그램

사진 = 31기 경수 인스타그램

사진 = 31기 경수 인스타그램

사진 = 31기 경수 인스타그램

'나는솔로' 31기 경수가 성곽길과 도심 야경을 배경으로 러닝을 즐기는 일상을 공개하며 건강한 매력을 전했다.31기 경수는 인스타그램에 "🏃‍♂️🏃‍♀️"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 31기 경수는 성곽 아래로 이어진 산책로에 서서 양손으로 머리에 착용한 선글라스를 만지고 있다. 블랙 러닝 상의와 반바지, 무릎 보호대, 화이트 러닝화까지 운동복 차림을 갖춘 모습이 담겼으며 뒤로는 웅장한 성벽과 푸른 하늘이 함께 어우러져 시원한 분위기를 더했다.이어진 사진에서 31기 경수는 나무가 우거진 넓은 공간을 배경으로 양팔을 활짝 벌린 채 미소를 짓고 있다. 블랙 러닝웨어를 그대로 착용한 모습으로 여유로운 표정을 드러내며 운동을 즐기는 순간을 자연스럽게 담아냈다.다른 사진에서 31기 경수는 전통 성문의 커다란 아치 아래에 서 있다. 조명이 비추는 성문과 뒤편으로 이어지는 또 다른 문이 함께 담겼으며, 블랙 러닝웨어 차림으로 정면을 바라보며 서 있는 모습이 고즈넉한 야간 풍경과 어우러졌다.마지막 사진에서 31기 경수는 난간에 기대 도심 야경을 바라보고 있다. 검은색 운동복과 화이트 러닝화를 착용한 채 한 손으로 머리를 만지고 있으며, 멀리 빼곡하게 들어선 건물의 불빛과 하늘에 떠 있는 둥근 달이 함께 담겨 운동을 마무리한 여유로운 분위기를 완성했다.이를 본 팬들은 "기분좋아지게 만드는 커플", "두분 응원합니당", "너무 예뻐", "운동하는모습도이뿌고멋지다", "건강한 커플", "두분 빨리 결혼 가즈아" 등의 댓글을 달았다.한편 1990년생 경수는 1991년생인 순자와 ENA, SBS Plus 연애 예능 '나는 솔로' 31기 출연자로 등장해 현실 커플로 발전해 달달한 연애를 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr