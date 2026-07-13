최성국의 아내가 가창력을 선보인다. / 사진제공=TV조선 '조선의 사랑꾼'

'조선의 사랑꾼'이 매주 월요일 밤 10시에 방송된다. / 사진제공=TV조선 '조선의 사랑꾼'

배우 최성국의 아내가 '조선의 사랑꾼'에서 숨겨둔 노래 실력을 공개한다.13일 방송되는 TV CHOSUN 예능 '조선의 사랑꾼' 5주년 특집 '조선의 사랑꾼 노래자랑'에서는 예선을 통과한 최성국 아내의 무대가 공개된다.앞서 예선에서 예상 밖의 가창력으로 주목받은 최성국 아내는 본선에서도 고난도 곡을 선택해 무대에 오른다. MC 김국진은 "보통 실력자가 아니다"라며 그의 노래 실력을 칭찬했다.최성국은 아내의 과거를 언급했다. 그는 "아내가 노래를 좋아했고, 노래를 업으로 삼고 싶었던 부산 아가씨였다"며 "나와 결혼하고 바로 시윤이가 생기고, 시아가 생겼다"고 말했다. 이어 "최근 '조선의 사랑꾼 노래자랑'이 열리고 노래하러 다니면서 육아하던 모습과는 또 다른 에너지를 느끼고 있다"며 "하고 싶었던 노래를 마음껏 즐기면 좋겠다"고 응원했다. 첫째 아들 시윤도 "엄마 파이팅"이라며 힘을 보탰다.뮤지컬 배우 지망생 출신인 최성국 아내는 본선 무대에서 안정적인 보컬과 고음을 선보였다. 그가 준비한 무대는 방송을 통해 공개될 예정이다.'조선의 사랑꾼'은 매주 월요일 밤 10시에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr