'강회장' 결말에 호불호가 갈렸다./사진제공=JTBC

'강회장' 고혜진 감독이 결말 호불호에 대한 생각을 밝혔다./사진제공=SLL, 코퍼스코리아

고혜진 감독이 '신입사원 강회장' 결말에 대한 호불호에 많이 배웠다고 밝혔다.13일 서울 상암동의 한 카페에서 JTBC 토일드라마 '신입사원 강회장'(이하 '강회장')을 연출한 고혜진 감독을 만났다. '강회장'은 대기업 최성그룹 회장 강용호(손현주 분)가 사고로 20대 축구 선수 황준현(이준영 분)의 몸에 들어가 원치 않는 2회차 인생을 살게 되며 벌어지는 이야기를 담은 영혼 체인지 드라마다. JTBC에서 최고 시청률 26.9%를 기록한 '재벌집 막내아들' 원작가 산경이 쓴 동명의 웹소설이 원작으로, '막장 대모' 김순옥 작가가 크리에이터로 참여했다.이날 고혜진 감독은 황준현과 있지(ITZY) 류진의 영혼이 바뀌며 마무리되는 엔딩을 향한 호불호 평가에 대해 "이번 작품을 통해 가장 크게 배운 점"이라고 말했다. 이어 그는 "유쾌하게 웃으며 끝내는 게 목적이라 처음과 끝을 박치기로 마무리하려 했는데, 시청자들이 황준현 캐릭터에 생각보다 마음을 많이 주셨더라. 우리가 너무 가볍게 생각했던 것 같다"고 털어놓았다.마지막회에 급하게 마무리되는 전개에 대해서도 "창작자의 욕심이었고, 나의 미숙함이었다"고 인정했다. 그는 "강용호가 원래 몸으로 돌아온 뒤 아내 조선희(윤유선 분)과 만나는 장면이 있었으면 좋았을 텐데 넣지 못한 게 아쉽다. 강용호의 순정 멜로를 시청자들이 좋아해 주실 줄 예상하지 못했다. 쓴소리도 좋은 양분이라고 생각하고 있다"고 말했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr