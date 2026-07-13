'갑자기' 대세됐나…인지도는 낮은데 주연·고정 꿰찬 홍화연·이기택 [TEN스타필드]

≪이소정의 유노왓≫

그거 아세요?(you know what)

홍화연과 이기택이 잇달아 굵직한 작품과 예능에 이름을 올리며 존재감을 키우고 있다./사진=텐아시아DB

박형식과 홍화연이 '보물섬'에 주연을 맡아 공식 행사에 참석했다./사진=텐아시아DB

이기택이 한지민과 커플 화보를 촬영했다./사진제공=얼루어

배우 홍화연과 이기택이 잇달아 굵직한 작품과 예능에 이름을 올리며 존재감을 키우고 있다. 아직 대중적 인지도가 높다고 보기는 어렵지만, 유명 배우의 상대역과 인기 예능 고정 멤버로 연이어 발탁되며 업계 안팎의 관심을 받고 있다.13일 취재에 따르면 홍화연은 새 드라마 '주한이국대사관' 여자 주인공 출연을 제안받고 검토 중이다. 이 작품은 대한민국에 거주하는 괴물들을 관리하는 대사관을 배경으로 한 판타지 로맨틱 코미디다. 앞서 이준호가 남자 주인공으로 캐스팅됐다.1998년생인 홍화연은 2022년 tvN '멘탈코치 제갈길'로 데뷔했다. 대중에게 이름을 알린 작품은 지난해 방송된 SBS '보물섬'이다. 당시 100대 1이 넘는 경쟁률을 뚫고 박형식의 상대역으로 발탁되며 주목받았다. 방송 초반 파격적인 장면으로 화제를 모았지만, 이후 일부 시청자 사이에서는 감정 표현과 대사 전달력을 두고 의견이 엇갈리기도 했다.이후에도 홍화연의 주연급 행보는 이어졌다. 지난 5월 종영한 tvN '은밀한 감사'에서는 김재욱의 상대역을 맡았다. 차기작인 JTBC '파이널 테이블'에서는 안효섭과 호흡을 맞춘다. 여기에 '주한이국대사관'까지 제안받고 검토하면서 여러 작품의 주요 배역 후보로 거론되고 있다.홍화연의 소속사 BH엔터테인먼트는 13일 텐아시아에 "'주한이국대사관'은 여러 작품 가운데 하나로 현재 검토 중"이라고 밝혔다. 아직 필모그래피가 길지 않은 배우가 연이어 주연급 기회를 얻고 있다는 점에서 눈길이 모인다.이기택 역시 활동 폭을 빠르게 넓히고 있다. 1994년생인 그는 올해 들어 드라마와 예능을 오가며 대중과의 접점을 늘리고 있다.그는 올해 2월 방송된 '미혼남녀의 효율적 만남'에서 한지민의 서브 남자 주인공으로 출연했다. 해당 작품은 박성훈이 사생활 논란 이후 처음 선택한 로맨틱 코미디라는 점에서 관심을 모았다. 작품 자체가 큰 흥행을 거두지는 못했지만, 이기택에게는 얼굴을 알리는 계기가 됐다.이기택은 드라마에 이어 예능에서도 보폭을 넓히고 있다. KBS2 '1박 2일' 시즌4와 쿠팡플레이 '봉주르빵집' 고정 출연을 연이어 확정했다. 2020년 데뷔한 그는 지난해 4월 키이스트와 전속계약을 체결한 뒤 출연 기회가 눈에 띄게 들었다는 인상을 준다.최근 연예계에서는 대중에게 아직 익숙하지 않은 배우들이 대형 프로젝트의 주연이나 유명 배우의 상대역으로 발탁되는 사례가 이어지고 있다. 인기 예능 고정 멤버로 합류하며 인지도를 넓히는 경우도 늘어나고 있다. 제작사는 새로운 얼굴을 통해 신선함을 확보하고, 기획사는 소속 배우의 성장 가능성에 투자하는 흐름을 이어가는 모양새다.분명 유의미한 흐름이지만, 시청자 반응은 엇갈린다. 새로운 얼굴의 등장을 반기는 시선이 있는 반면, 필모그래피가 많지 않은 배우들이 잇달아 주요 배역이나 고정 자리를 맡는 데 의문을 표하는 반응도 나온다. 이 같은 관심은 작품 공개 이후 배우가 얼마나 설득력 있는 결과를 보여주느냐에 따라 달라질 수밖에 없다.실제로 신인 시절 낯설다는 반응을 받았던 배우들이 연기력과 흥행 성과를 바탕으로 대중의 인식을 바꾼 사례는 적지 않다. 반대로 기대에 미치지 못할 경우 캐스팅을 둘러싼 의문은 더 커질 수 있다.홍화연과 이기택에게 주어진 기회는 분명 크다. 그만큼 증명해야 할 부담도 함께 커졌다. 지금의 관심을 의문이 아닌 기대감으로 바꾸기 위해서는 결국 작품 안에서 납득할 만한 존재감을 보여줘야 한다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr