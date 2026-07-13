윤경호가 '컬투쇼'에 출연했다. / 사진='컬투쇼' 캡처

윤경호가 '컬투쇼'에 출연했다. / 사진='컬투쇼' 캡처

윤경호가 '컬투쇼'에 출연했다. / 사진='컬투쇼' 캡처

배우 윤경호가 시청률 공약인 묵언 수행을 이어가던 중 입을 열었다.13일 방송된 SBS 파워FM '두시탈출 컬투쇼'(이하 '컬투쇼')에는 SBS 금토드라마 '김부장'에 출연 중인 배우 윤경호, 손나은, 주상욱이 출연했다.'김부장'은 지난 11일 방송된 6회에서 자체 최고 시청률 22.3%를 기록하며 뜨거운 인기를 이어가고 있다. 앞서 제작발표회에서 윤경호는 시청률이 13%를 넘으면 13시간 동안 말을 하지 않는 묵언 수행을 하겠다는 공약을 내걸었다. 이후 드라마가 방송 2회 만에 시청률 13%를 돌파하면서 공약 이행에 나서게 됐고, 윤경호는 이날 오전 7시부터 묵언 수행을 시작했다.묵언 수행 중 '컬투쇼' 생방송에 나선 윤경호는 화이트보드에 글을 적으며 방송을 진행했다. 하고 싶은 말이 많은 듯 연신 몸을 들썩이는 모습이 웃음을 안겼다. 그러다 1부 말미 윤경호는 약 2분간의 발언 기회를 얻고 입을 열었다.그는 "처음에는 전혀 상상하지 못했다. 정말 소화할 수 있을까 걱정도 많았고, 원작 팬들도 있는 작품이라 부담도 컸다. 물리적으로 촬영을 해낼 수 있을지도 고민이 많았다. 그럼에도 감독님께서 먼저 찾아주신 것에 감사했다. 감독님의 10년 전 작품에 단역으로 출연한 적이 있는데 짧은 역할이었음에도 편하게 연기할 수 있도록 도와주셨다. 그때의 감사함을 잊을 수 없어 무조건 해야겠다고 생각했다. 작가님과도 영화를 함께한 인연이 있었고, 소지섭 선배님과 최대훈 배우와 함께한다는 생각에 정말 설렜다"고 말했다.묵언 수행 공약에 대한 이야기를 꺼내기도 했다. 윤경호는 "소지섭 선배님의 13년 만의 SBS 복귀작이라 시청률 13%를 걸었는데 수습을 못 하고 있을 때 주상욱 형이 묵언수행을 제안해줘 감사한 마음으로 이 챌린지를 하고 있다. 그럼에도 22.3%라는 경이로운 시청률을 기록해주셔서 감사하다. 사실 아무 말도 못 하고 갈 줄 알고 죄송한 마음이 컸는데 이렇게 목소리를 들려드릴 수 있어 감사하다"라며 웃어 보였다.2분 동안 숨 돌릴 틈 없이 말을 이어가던 윤경호는 "22.3%라는 경이로운 시청률을 기록할 수 있게 해주셔서 감사하다. 컬투쇼에서 말을 못 할 줄 알았는데 이렇게 목소리를 들려드릴 수 있게 해주셔서 감사하다"라고 덧붙였다. 이어 "지난 6화에 저의 복장을 보고 다들…"이라고 말을 잇던 중 발언 시간이 종료돼 웃음을 안겼다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr