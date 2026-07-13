문세윤이 공식석상에 참석했다./텐아시아 DB

문세윤이 '맛있는 녀석들'에 출연했다./사진 제공=코미디TV

개그맨 문세윤이 제작진을 경악하게 했다.지난 10일 방송된 코미디TV 예능 프로그램 '맛있는 녀석들' 571회는 2026 북중미 월드컵 대한민국 대 남아프리카공화국 경기를 함께 응원하는 '먹거리 응원' 특집으로 꾸며졌다. 김준현, 문세윤, 황제성, 김해준(이하 '뚱친즈')은 해장국과 칼국수는 물론, 월드컵 응원에 어울리는 다양한 간식까지 즐겼다.남아프리카공화국전이 끝난 뒤 칼국수 전문점을 찾은 뚱친즈는 닭칼국수와 버터 칼국수, 비빔 칼국수는 물론 해물파전과 콩국수까지 맛봤다.이날 '쪼는맛'에 걸린 김해준이 '한입만' 메뉴로 버터 칼국수를 선택하자, 문세윤은 "우리가 먼저 먹고 알려줄까?"라며 먼저 한 젓가락 맛봤다. 이어 버터 칼국수의 맛을 표현하며 "헤어 나오질 못하겠어", "통금시간이 있지만 널 보내줄 수 없어" 등 플러팅을 했다.마지막으로 "넌 나에게 버칼이야, 버터 칼국수"라는 말로 멘트를 마무리하자 김해준은 "진짜 설레지 않는다"라고 받아쳤다. 제작진은 경악 섞인 반응을 보여 현장을 웃음바다로 만들었다.이를 본 김준현은 제작진을 향해 "그만 좀 싫어해라", "말도 못 하냐, 얘는"라며 문세윤을 감쌌다. 문세윤 역시 "우리 와이프가 너 이름 적어 오래"라고 받아쳤다.한편, 코미디TV '맛있는 녀석들'은 매주 금요일 오후 8시에 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr