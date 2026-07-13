황인엽, 이혜리가 첫사랑 재회물로 돌아온다./사진제공=KT스튜디오지니

황인엽, 이혜리가 첫사랑 재회물로 돌아온다./사진제공=KT스튜디오지니

황인엽, 이혜리가 첫사랑 재회 로맨스로 돌아온다.13일 ENA 새 월화드라마 ‘그대에게 드림’은 첫 방송을 앞두고 우수빈(황인엽 분)과 주이재(이혜리 분)의 첫사랑 재회 현장을 공개했다.공개된 사진 속 10대 끝자락의 우수빈과 주이재는 손을 잡고 있다. 머리카락을 묶는 주이재를 물끄러미 바라보는 우수빈의 모습도 담겼다. 이어 15년의 세월이 흘러 천재 영화감독과 생계형 리포터로 재회한 우수빈과 주이재의 심상치 않은 분위기가 눈길을 끈다. 비가 내리는 거리에서 주이재에게 우산을 씌워주며 아련한 눈빛으로 바라보는 우수빈, 그런 그에게 화가 난 듯한 주이재의 대비되는 표정은 과거 두 사람에게 무슨 일이 벌어졌는지 궁금증을 자아낸다.첫 방송에서 우수빈은 꿈도 없이 부모가 설계해놓은 인생을 살다가 영화감독이란 꿈을 향해 반짝이는 눈빛으로 달려나가던 주이재를 만난다. 두 사람은 같은 꿈을 꾸게 되고 우수빈은 15년 후 천재 영화감독으로 각광을 받는다. 같이 영화를 만들자는 주이재와의 약속을 지키기 위해 한국에 돌아온 우수빈은 현실의 벽에 가로막혀 꿈을 잊은 채 살아가는 주이재에게 함께 영화를 만들자고 제안한다.제작진은 “첫 장편영화로 해외 영화제를 휩쓸며 화려하게 데뷔한 우수빈이 영화감독의 꿈을 심어준 주이재와의 약속을 지키기 위해 찾아온다”며 “15년 만에 만난 첫사랑 우수빈과 주이재의 설레고 유쾌한 재회 후일담을 기대해 달라”고 전했다.한편, 최근 방송가에서 10~20대 시절의 풋풋한 과거와 30~40대의 씁쓸한 현실 재회를 오가는 첫사랑 서사물이 흥행에서 연달아 고전하고 있다. 박서준과 원지안 주연의 '경도를 기다리며', 진영과 김민주 주연의 '샤이닝' 등이 대표적이다. 이들 작품은 과거와 현재를 오가는 유사한 포맷 속에서 지루한 전개와 장르적 피로감을 극복하지 못하고 아쉬운 성적표를 받아들었다. '샤이닝'은 최저 0%대를 찍었고, '경도를 기다리며'도 첫회에서 2%대를 기록했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr