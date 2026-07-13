그룹 클릭비 하현곤(42)이 생방송에서 결혼을 앞두고 있다고 밝혔다./사진=하현곤 SNS

그룹 클릭비 하현곤(42)이 생방송에서 결혼을 앞두고 있다고 밝혔다./사진=하현곤 SNS

그룹 클릭비 하현곤(42)이 생방송에서 결혼을 앞두고 있다고 밝혔다.하현곤은 13일 방송된 KBS Cool FM '박명수의 라디오쇼'에 클릭비 멤버들과 함께 출연했다.이날 하현곤은 "최초 공개가 될 것 같은데 결혼을 앞두고 있다"며 "결혼식은 가을쯤 할 예정이다. 교회에서 식구들끼리 교회 분들이랑 진행할 것 같다"고 전해 축하를 받았다. 이어 "선교 활동을 하고 있는데 CCM을 발표했다"고 근황을 덧붙였다.하현곤은 1999년 7인조 그룹 클릭비로 데뷔했다. '백전무패'로 음악방송 첫 1위를 차지하며 큰 사랑을 받았다. 이후 유호석, 노민혁, 하현곤이 계약 종료로 팀을 떠나면서 클릭비는 4인조 체제로 활동을 이어갔다.최근 클릭비는 11년 만에 완전체 활동을 재개했다. KBS2 '해피투게더 - 혼자가 아니어서 좋아'에 출연해 근황을 전했으며, 오는 8월 8일부터 9일까지 서울 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 단독 콘서트 'CLICK-B RE:CLICK (한여름밤의 꿈 Vol.2)'를 개최한다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr